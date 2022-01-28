Следователи ГБР пришли с обысками в воинскую часть, где служил Артемий Рябчук (фото)

Силовики в ходе следственных действий изучали документы о порядке прохождения службы и деятельности психологов подразделения "днепровского" стрелка.

Следователи Госбюро расследований пришли с обысками в воинскую часть №3021 Национальной гвардии, в которой проходил службу "днепровский" стрелок Артемий Рябчук. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Как сообщают в Госбюро расследований, на территории в/ч №3021 в городе Днепр проводятся следственные действия с целью установить обстоятельства, которые могли стать предпосылками или причиной расстрела Артемием Рябчуком своих сослуживцев на заводе "ЮМЗ".

В ходе обысков следователи ГБР изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом.

Помимо этого, как рассказывают в пресс-службе, силовики анализируют деятельность психологов подразделения, в котором проходил службу "днепровский" стрелок.

[ + – ] Следователи ГБР пришли с обысками в в/ч №3021, в которой служил Артемий Рябчук Фото: ГБР

[ + – ] Следователи ГБР пришли с обысками в в/ч №3021, в которой служил Артемий Рябчук Фото: ГБР

Напомним, что "днепровскому" стрелку Артемию Рябчуку, который расстрелял своих коллег по службе на заводе "ЮМЗ", вручили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. На заседании Кировского райсуда Днепра следователи ГБР ходатайствовали об избрании подозреваемому самой суровой меры пресечения — содержание под стражей без возможности внести залог.

В ходе судебного заседания, которое проходило 28 января, Артемий Рябчук раскаялся в убийстве сослуживцев. Подозреваемый "днепровский" стрелок попросил судью выполнить последнее желание и отправить его в СИЗО.