Слідчі ДБР прийшли з обшуками до військової частини, де служив Артемій Рябчук (фото)

Силовики під час слідчих дій вивчали документи про порядок проходження служби та діяльність психологів підрозділу "дніпровського" стрільця.

Слідчі Держбюро розслідувань прийшли з обшуками у військову частину №3021 Національної гвардії, де проходив службу "дніпровський" стрілець Артемій Рябчук. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як повідомляють у Держбюро розслідувань, на території в/ч №3021 у місті Дніпро проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин, які могли стати причинами або причиною розстрілу Артемієм Рябчуком своїх товаришів по службі на заводі "ПМЗ".

У процеці обшуків слідчі ДБР вивчають документи про порядок проходження та організацію служби, роботу з особовим складом.

Крім цього, як розповідають у пресслужбі, силовики аналізують діяльність психологів підрозділу, у якому проходив службу "дніпровський" стрілець.

[ + – ] Слідчі ДБР прийшли з обшуками у в/ч №3021, у якій служив Артемій Рябчук Фото: ГБР

[ + – ] Слідчі ДБР прийшли з обшуками у в/ч №3021, де служив Артемій Рябчук Фото: ДБР

Нагадаємо, що "дніпровському" стрільцеві Артемію Рябчуку, який розстріляв своїх колег по службі на заводі "ПМЗ", вручили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. На засіданні Кіровського райсуду Дніпра слідчі ДБР клопотали про обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу — утримання під вартою без можливості внести заставу.

У процесі судового засідання, яке проходило 28 січня, Артемій Рябчук покаявся у вбивстві товаришів по службі. Підозрюваний "дніпровський" стрілець попросив суддю здійснити останнє бажання та відправити його в СІЗО.