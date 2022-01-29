Стрельба на "Южмаше": ГБР ищет свидетелей расстрела военнослужащих в Днепре

По данным правоохранителей, Артемий Рябчук после побега с "ЮМЗ" смог остановить автомобиль. Срочник заставил женщину-водителя отвезти его в пригород Днепра, где его позже задержали силовики.

Следователи Государственного бюро расследований ищут свидетелей и очевидцев расстрела военнослужащих на заводе "Южмаш" в Днепре, который осуществил солдат-срочник Артемий Рябчук. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В ходе следствия правоохранители выяснили, что после расстрела сослуживцев и побега с территории завода "ЮМЗ", солдат-срочник Артемий Рябчук гулял по жилым кварталам Днепра и пытался останавливать транспортные средства.

Как рассказывают в пресс-службе ГБР, "днепровскому" стрелку удалось остановить легковой автомобиль, после чего подозреваемый в массовом убийстве людей приказал женщине-водителю отвезти его в пригород областного центра — город Подгородное.

"В связи с чем, просим неравнодушных граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (дежурная часть территориального управления ГБР в Полтаве)", — говорится в сообщении Госбюро расследований.

[ + – ] Следователи ГБР ищут свидетелей и очевидцев расстрела военнослужащих на "Южмаше"

Напомним, что вечером 28 января Кировский районный суд Днепра избрал срочнику Артемию Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе судебного заседания военнослужащий Нацгвардии признал свою вину и раскаялся в массовом убийстве людей на территории завода "Южмаш".

28 января сотрудники ГБР пришли с обысками в воинскую часть №3021 НГУ, в которой проходил службу срочник Артемий Рябчук. Во время следственных действий правоохранители изучали документацию по работе с личным составом, а также анализировали деятельность психологов подразделения.