Стрілянина на "Південмаші": ГБР шукає свідків розстрілу військовослужбовців у Дніпрі

За даними правоохоронців, Артемій Рябчук після втечі з "ЮМЗ" зміг зупинити автомобіль. Строковик змусив жінку-водія відвезти його до передмістя Дніпра, де його пізніше затримали силовики.

Слідчі Державного бюро розслідувань шукають свідків та очевидців розстрілу військовослужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі, який здійснив солдат-строковик Артемій Рябчук. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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У ході слідства правоохоронці з'ясували, що після розстрілу товаришів по службі та втечі з території заводу "ЮМЗ", солдат-строковик Артемій Рябчук гуляв житловими кварталами Дніпра і намагався зупиняти транспортні засоби.

Як розповідають у прес-службі ДБР, "дніпровському" стрільцю вдалося зупинити легковий автомобіль, після чого підозрюваний у масовому вбивстві людей наказав жінці-водієві відвезти його до передмістя обласного центру — міста Підгородне.

"У зв'язку з чим просимо небайдужих громадян, які бачили у зазначений період Артемія Рябчука, зв'язатися за телефоном 0800-350-352 (чергова частина територіального управління ДБР у Полтаві)", — йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

[ + – ] Слідчі ГБР шукають свідків та очевидців розстрілу військовослужбовців на "Південмаші"

Нагадаємо, що ввечері 28 січня Кіровський районний суд Дніпра обрав строковику Артемію Рябчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У ході судового засідання військовослужбовець Нацгвардії визнав свою провину і покаявся у масовому вбивстві людей на території заводу "Південмаш".

28 січня співробітники ДБР прийшли з обшуками до військової частини №3021 НГУ, в якій проходив службу терміновик Артемій Рябчук. Під час слідчих дій правоохоронці вивчали документацію щодо роботи з особовим складом, а також аналізували діяльність психологів підрозділу.