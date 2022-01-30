Житель Прикарпатья продает на OLX мистический меч, от которого все болеют, за 30 тыс. грн (фото)

Разломанный на две части клинок нашли с помощью металлоискателя и "восстановили" с помощью сварки. После появления меча в доме в нем "все заболели".

На сайте OLX находится объявление о продаже сломанного меча, который нашли на Прикарпатье. Об этом в описании указал житель региона по имени Богдан. Он хочет получить за оружие 30 тысяч гривен.

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На момент написания новости, объявление о продаже меча просмотрели 5300 пользователей. На ломаном украинском языке житель Прикарпатья указал в описании, что меч нашли разломанным и завернутым в ткань. Оружие нашли с помощью металлоискателя и провели сварочные работы, чтобы восстановить его прежний вид.

[ + – ] Меч, который продается за 30 тысяч гривен Фото: Скриншот

Далее Богдан описывает "страшную" историю. Когда меч принесли в дом, то в течение месяца все, кто там жил, заболели. Потом его вынесли и все сразу же выздоровели. Когда его вернули снова в жилое помещение – все повторилось.

[ + – ] Меч, который продается за 30 тысяч гривен Фото: Скриншот

Пользователь, разместивший объявление о продаже меча, пишет, что не знает о возрасте оружия и каким образом он вызывает болезни тоже неизвестно.

[ + – ] Скриншот объявления о продаже меча Фото: Скриншот

"Меч продаеться без торгу. Епоха невідома і скільки нанім смерті також невідомо. Ішо зним нетак тоже неаідомо", — сказано в описании к объявлению с сохранением стилистики.

[ + – ] Меч, который продается за 30 тысяч гривен

Напоминаем, что мошенники на OLX придумали новую схему обмана украинцев с помощью "Укрпочты". Украинец рассказал о деталях схемы мошенничества, из-за которой он чуть не потерял 11 тысяч гривен.

Также Фокус писал о том, что на Оркнейских островах обнаружили тяжелый меч викинга X века с удивительным дизайном. Находка является частью сокровищницы викингов. Археологи обнаружили меч, который лежал поверх человеческих останков.

Напоминаем, что в Украину из Польши привезут меч гетмана Сагайдачного. Покажут это оружие уже в этом году. Мероприятие приурочено к 400-й годовщине смерти известного украинца.