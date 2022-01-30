Прикарпатський житель продає на OLX містичний меч, від якого всі хворіють, за 30 тис. грн (фото)

Розламаний на дві частини клинок знайшли за допомогою металошукача та "відновили" за допомогою зварювання. Після появи меча в будинку в ньому "всі захворіли".

На сайті OLX знаходиться оголошення про продаж зламаного меча, який знайшли на Прикарпатті. Про це в описі зазначив мешканець регіону на ім'я Богдан. Він хоче одержати за зброю 30 тисяч гривень.

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На момент написання новини, оголошення про продаж меча переглянули 5300 користувачів. ламаною українською мовою мешканець Прикарпаття вказав в описі, що меч знайшли розламаним та загорнутим у тканину. Зброю знайшли за допомогою металошукача та провели зварювальні роботи, щоб відновити його колишній вигляд.

[ + – ] Меч, що продається за 30 тисяч гривень Фото: Скриншот

Далі Богдан описує "жахливу" історію. Коли меч принесли до будинку, то протягом місяця всі, хто там жив, захворіли. Потім його винесли і все одразу ж одужали. Коли його повернули знову до житлового приміщення – все повторилося.

[ + – ] Меч, що продається за 30 тисяч гривень Фото: Скриншот

Користувач, який розмістив оголошення про продаж меча, пише, що не знає про вік зброї і яким чином викликає хвороби теж невідомо.

[ + – ] Скріншот оголошення про продаж меча Фото: Скриншот

"Меч продаеться без торгу. Епоха невідома і скільки нанім смерті також невідомо. Ішо зним нетак тоже неаідомо", — сказано в описі оголошення зі збереженням стилістики.

[ + – ] Меч, що продається за 30 тисяч гривень

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