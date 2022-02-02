Украинцы едят российскую гречку: крупу везут через Казахстан, - эксперт

Сложный путь, по которому попадает в нашу страну гречка, специалисты объясняют запретом на ввоз в Украину продуктов до конца 2022 года

Украина производит только половину от потребляемых 140 тысяч тонн гречки в год. Остальная часть продукта завозится в нашу страну из России, но с документами, оформленными на казахстанские предприятия. Об этом рассказал Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречки, сообщает Главком.

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Как считает Громовой, поставки крупы из России обусловлены тем, что только в этой стране выращивают гречку того вкуса и качества, к которому привыкли украинцы. Но произрастает эта культура в РФ в Алтайском крае, который граничит с Казахстаном.

Гречневую крупу везут в Украину именно по железной дороге Казахстана, украинские покупатели при этом имеют дело с казахскими поставщиками, которые ее якобы сами выращивали, пояснил Громовой.

Ввоз продуктов российского происхождения на территорию Украины запрещен специальным правительственным постановлением в 2015 году, срок действия этого документа продлен до 31 декабря 2022 года.

Сергей Громовой — директор Международной ассоциации гречки. Ассоциацию создала в 2017 году Любовь Тараненко, украинский селекционер. По замыслу, ассоциация должна объединить производителей гречневой крупы с профильными научными структурами. В состав Международной ассоциации гречки к настоящему моменту изъявили желание войти Франция, Словакия и Япония.

Гречка — кто ее производит?

В настоящее время, в Украине нельзя купить гречку дешевле 45 гривен за килограмм продукта. В среднем — около 50 грн, поясняет Громовой. — До подорожания гречка была на первом месте среди употребляемых продуктов. Теперь ее вытеснили на четвертое место овсянка, перловка и рис.

Гречневую крупу употребляют в пищу жители многих стран Европы — в частности, в Литве, в странах Бенилюкса, в Великобритании. За пределами европейской территории, гречку активно закупает за рубежом Япония — около 50 тысяч тонн в год.

В настоящее время, из 3 млн тонн гречки, производимых в мире ежегодно, 1 млн тонн приходится на Россию, и еще 0,7 млн тонн — на Китай. На третьем месте — Казахстан со 100 тысячами тонн. Украина делит по производству гречневой крупы четвертое место с Польшей.

Если в ближайшее время Россия не введет ограничения на вывоз гречки из страны, подорожания не случится, считает Громовой.

Кто ввозит гречку в Украину?

В последние годы, все больше экспорта гречневой крупы в Украину было из Казахстана. В мае 2021 года правительство России запретило экспорт гречки из страны до конца августа того же года. В то же время, казахское руководство еще в 2020 году сообщало, что экспорт гречки во все страны (в основном, в Украину, 94%) составлял 7,1 тысячи тонн.

Эта цифра в 7,1 тысячи тонн экспорта из Казахстана увеличилась всего за один год в 10 раз. Например, за февраль 2021 года ввоз казахской гречневой крупы составил 1,7 тыс. т, что в 3,1 раза превысило аналогичный показатель предыдущего года.

Ранее Фокус сообщал, что народный депутат Николай Тищенко утверждает, будто гречку на Бессарабском рынке в Киеве можно купить по 12 грн, а говядину — по 70 грн за килограмм.

Оказалось также, что военные НАТО гречку едят, но не употребляют при этом соус, свой завтрак на учениях Sea Breeze-2021 показал корреспонденту британский десантник.

Урожай зерновых в Украине оказался одним из худших за последние годы, это могло стать причиной подорожания продуктов в 2021 году.