Українці їдять російську гречку: крупу везуть через Казахстан, — експерт

Складний шлях, яким потрапляє в нашу країну гречка, фахівці пояснюють забороною на ввезення в Україну продуктів до кінця 2022 року

Україна виробляє лише половину від споживаних 140 тисяч тонн гречки на рік. Решта продукту завозиться до нашої країни з Росії, але з документами, оформленими на казахстанські підприємства. Про це розповів Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки, повідомляє Главком.

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Як вважає Громовий, постачання крупи з Росії обумовлено тим, що тільки в цій країні вирощують гречку того смаку та якості, до якої звикли українці. Але ця культура в РФ в Алтайському краї, який межує з Казахстаном.

Гречану крупу везуть в Україну саме залізницею Казахстану, українські покупці при цьому мають справу з постачальниками казахів, які її нібито самі вирощували, пояснив Громовий.

Ввезення продуктів російського походження на територію України заборонене спеціальною урядовою постановою у 2015 році, термін дії цього документа продовжено до 31 грудня 2022 року.

Сергій Громовий — директор Міжнародної асоціації гречки. Асоціацію створила у 2017 році Любов Тараненко, українська селекціонерка. За задумом, асоціація має об'єднати виробників гречаної крупи із профільними науковими структурами. До складу Міжнародної асоціації гречки зараз виявили бажання увійти Франція, Словаччина та Японія.

Гречка — хто її виробляє?

Нині в Україні не можна купити гречку дешевшу за 45 гривень за кілограм продукту. У середньому близько 50 грн, пояснює Громовий. До подорожчання гречка була на першому місці серед уживаних продуктів. Тепер її витіснили на четверте місце вівсянка, перлівка та рис.

Гречану крупу вживають для харчування жителі багатьох країн Європи — зокрема, у Литві, країнах Бенілюксу, Великобританії. За межами європейської території гречку активно закуповує за кордоном Японія — близько 50 тисяч тонн на рік.

Нині, з 3 млн тонн гречки, що виробляються у світі щорічно, 1 млн тонн припадає на Росію, і ще 0,7 млн тонн — на Китай. На третьому місці — Казахстан зі 100 тисячами тонн. Україна ділить четверте місце із виробництва гречаної крупи з Польщею.

Якщо найближчим часом Росія не запровадить обмеження на вивезення гречки з країни, подорожчання не станеться, вважає Громовий.

Хто ввозить гречку до України?

Останніми роками все більше експорту гречаної крупи в Україну було з Казахстану. У травні 2021 року уряд Росії заборонив експорт гречки з країни до кінця серпня того ж року. Водночас, казахське керівництво ще у 2020 році повідомляло, що експорт гречки до всіх країн (переважно в Україну, 94%) становив 7,1 тисяч тонн.

Ця цифра в 7,1 тисяч тонн експорту з Казахстану збільшилася всього за один рік у 10 разів. Наприклад, за лютий 2021 року ввезення казахської гречаної крупи склало 1,7 тис. т, що у 3,1 рази перевищило аналогічний показник попереднього року.

Раніше Фокус повідомляв, що народний депутат Микола Тищенко стверджує, що ніби гречку на Бессарабському ринку в Києві можна купити по 12 грн, а яловичину — по 70 грн за кілограм.

Виявилося також, що військові НАТО їдять гречку, але не вживають при цьому соус, свій сніданок на навчаннях Sea Breeze-2021 показав кореспондентові британський десантник.

Урожай зернових в Україні виявився одним із найгірших за останні роки, це могло стати причиною подорожчання продуктів у 2021 році.