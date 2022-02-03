Очнулась и начала плакать: врачи рассказали о состоянии раненой нацгвардейцем Жанны Шаровой

Врачи прогнозируют, что избежать инвалидности могут все пострадавшие в стрельбе, поскольку динамика их выздоровления позитивная.

Пострадавшая в стрельбе, которую устроил нацгвардеец Артемий Рябчук, 22-летняя Жанна Шарова имеет шанс жить прежней, полноценной жизнью. Ее состояние набирает позитивную динамику, сообщили в областной Днепровской больнице им. Мечникова для "Сегодня".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Врачи сделали такой вывод, наблюдая нынешнее состояние девушки. Она может шевелить конечностями, так как и головой.

Когда Жанна очнулась в реанимации, она начала плакать, но над ее психологическим состоянием работают психологи, которые предрекают хороший результат.

Также врачи говорят, что инвалидность может обойти всех тех, кто пострадал во время стрельбы.

Как известно, больше всего среди выживших в стрельбе, которую устроил нацгвардеец Артемий Рябчук, пострадала Жанна Шарова. Самое тяжелое ранение пришлось на живот, из-за чего девушке пришлось удалить полтора метра кишечника.

Главврач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко также рассказывал о состоянии других раненых во время стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре. По его словам, еще одним тяжелым пациентом является Игорь. У него обнаружили ранние желудка, разрыв мышцы и контузию печени. Остальные пострадавшие идут на поправку.

Нацгвардеец Артемий Рябчук начал стрелять по сослуживцам из автомата АК-47 в Днепре 27 января, из-за чего погибли пять человек, еще столько же попали в больницу.