Прийшла до тями та почала плакати: лікарі розповіли про стан пораненої нацгвардійцем Жанни Шарової

Лікарі прогнозують, що уникнути інвалідності можуть усі постраждалі в стрілянини, оскільки динаміка їхнього одужання позитивна.

Постраждала в стрілянині, яку влаштував нацгвардієць Артемій Рябчук, 22-річна Жанна Шарова має шанс жити колишнім повноцінним життям. Її стан набирає позитивної динаміки, повідомили в обласній Дніпровській лікарні ім. Мечникова для "Сегодня".

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Лікарі зробили такий висновок, спостерігаючи за нинішнім станом дівчини. Вона може рухати кінцівками, так як і головою.

Коли Жанна опритомніла в реанімації, вона почала плакати, але над її психологічним станом працюють психологи, які пророкують хороший результат.

Також лікарі кажуть, що інвалідність може оминути всіх, хто постраждав під час стрілянини.

Як відомо, найбільше серед тих, хто вижив у стрільбі, яку влаштував нацгвардієць Артемій Рябчук, постраждала Жанна Шарова. Найважче поранення припало на живіт, через що дівчині довелося видалити півтора метра кишечника.

Головлікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко також розповідав про стан інших поранених під час стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі. За його словами, ще одним тяжким пацієнтом є Ігор. У нього виявили рани шлунка, розрив м'язів і контузію печінки. Інші постраждалі йдуть на поправку.

Нацгвардієць Артемій Рябчук почав стріляти по товаришах по службі з автомата АК-47 у Дніпрі 27 січня, через що загинули п'ятеро людей, ще стільки ж потрапили до лікарні.