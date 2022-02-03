Трем участникам стрельбы в центре Киева объявили подозрение, — Нацполиция (фото)

В ходе обыска у подозреваемых обнаружили и изъяли оружие с боеприпасами и газовый баллончик. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов Киева объявили о подозрении в совершении хулиганства трем лицам, задержанным после инцидента возле обменного пункта на Владимирской 23. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города Киева.

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Отмечается, что за хулиганские действия и грубое нарушение общественного порядка подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство", — говорится в сообщении.

Кроме того в результате следственных мероприятий у подозреваемых были обнаружены и изъяты гладкоствольное ружье с боеприпасами, травматический пистолет, охотничий карабин и газовый баллончик.

"За хулиганские действия возле помещения финансового учреждения , 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя Черкасс задержали согласно ст. 208 КПК Украины. Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования", — заявил исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк.

Напомним, что вчера недалеко от Главного Управления СБУ в центре Киева произошла потасовка с применением огнестрельного оружия, в результате которой 2 человека получили ранения и были госпитализированы.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и провели задержания участников конфликта. В результате оперативных действий силовиков были задержаны и доставлены в Шевченковское отделение полиции14 человек.

Позже выяснилось, что конфликт произошел между охранниками обменного пункта, расположенного по улице Владимирская 23, и националистами, которые подозревали учреждение в финансировании вооруженных формирований "ЛДНР".