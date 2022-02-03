Трьом учасникам стрілянини в центрі Києва оголосили підозру, — Нацполіція (фото)

Під час обшуку в підозрюваних виявили та вилучили зброю з боєприпасами та газовий балончик. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Співробітники правоохоронних органів Києва оголосили про підозру у скоєнні хуліганства трьом особам, які були затримані після інциденту біля обмінного пункту на Володимирській 23. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції міста Києва.

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Зазначається, що за хуліганські дії та грубе порушення громадського порядку підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті слідчих заходів у підозрюваних було виявлено та вилучено гладкоствольну рушницю з боєприпасами, травматичний пістолет, мисливський карабін та газовий балончик.

"За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи, 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного мешканця Черкас затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Також у межах розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження", — заявив виконувач обов'язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк.

Нагадаємо, що вчора недалеко від Головного Управління СБУ в центрі Києва сталася бійка із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок якої 2 особи отримали поранення та були госпіталізовані.

На місце події виїхали правоохоронці та провели затримання учасників конфлікту. Внаслідок оперативних дій силовиків було затримано та доставлено до Шевченківського відділення поліції 14 осіб.

Пізніше з'ясувалося, що конфлікт стався між охоронцями обмінного пункту, розташованого на вулиці Володимирській 23, та націоналістами, які підозрювали установу у фінансуванні озброєних формувань "ЛДНР".