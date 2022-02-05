Lexus врезался в "фантомный" полицейский автомобиль в Киеве (фото)

На женщину за рулем Lexus, нарушившую ПДД, патрульные составили протокол.

Один из четырех автомобилей-"фантомов" Skoda Kodiaq, отслеживающих нарушителей правил дорожного движения на украинских дорогах, в субботу, 5 февраля, "стукнула" женщина за рулем Lexus RX350. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной службы Алексей Белошицкий.

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ДТП имело место утром на Воздухофлотском путепроводе в Киеве.

По словам полицейского, водитель Lexus "не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем".

Происшествие обошлось без пострадавших. В результате столкновения у Skoda было слегка повреждено лакокрасочное покрытие, что не помешало полицейским продолжить патрулирование.

В отношении женщины, которая была за рулем Lexus, составлен протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

Белошицкий подчеркнул, что "фантомы" – это не "неуязвимые космические капсулы".

"Это обычные автомобили со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП на дороге. И вероятность у них на это больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации", – пишет он.

Что касается статистики работы "фантомов", то, по информации Белошицкого, уже вынесено 12 807 постановлений по нарушениям ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.

В комментариях под публикацией некоторые пользователи позитивно оценили инициативу с отслеживание скоростного режима, однако были и те, кто считает, что и других нарушений более чем достаточно.

"Посмотрим сколько штрафов будет с 1-го апреля когда поменяют скоростной режим до 80 км/ч. Я полностью поддерживаю работу таких патрулей, но только контроль скорости это просто смешно. Интересно было бы увидеть всю статистику по нарушениям. К примеру, сколько словили на две сплошные возле паркинга Мандарин Плаза. Или сколько протоколов было составлено на левый поворот с Толстого на Горького? А про полосы для транспорта я уже не вспоминаю…", – написал один из читателей.

Фото: Скриншот

Фантомные патрули – это полицейские автомобили, серые Skoda Kodiaq, без каких-либо опознавательных знаков. Они оснащены специальным оборудованием и способны замерять скорость автомобилей в движении, причем отслеживают одновременно до 50 транспортных средств. Только за первый день их работы было зафиксировано почти тысячу нарушений ПДД.

Как уже упоминалось, в Украине сейчас работают четыре "фантома", однако в планах МВД в этом году приобрести еще 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году — 110. К 2024 году планируется довести количество "фантомных" патрулей до 550.