Lexus врізався у "фантомний" поліцейський автомобіль у Києві (фото)

На жінку за кермом Lexus, яка порушила правила дорожнього руху, патрульні склали протокол.

Один із чотирьох автомобілів-"фантомів" Skoda Kodiaq, які відстежують порушників правил дорожнього руху на українських дорогах, у суботу, 5 лютого, "стукнула" жінка за кермом Lexus RX350. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної служби Олексій Білошицький.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

ДТП мало місце вранці на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві.

За словами поліцейського, водій Lexus "не дотримався безпечного бічного інтервалу і зіткнувся зі службовим автомобілем".

Подія обійшлася без постраждалих. Внаслідок зіткнення у Skoda було злегка пошкоджено лакофарбове покриття, що не завадило поліцейським продовжити патрулювання. Щодо жінки, яка була за кермом Lexus, складено протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Білошицький наголосив, що "фантоми" – це не "невразливі космічні капсули".

"Це звичайні автомобілі зі спеціальним обладнанням. І так, з ними можуть траплятися ДТП на дорозі. І ймовірність цього у них більша, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі та патрулюванні. Тому не треба робити з цього сенсації", – пише він.

Щодо статистики роботи "фантомів", то, за інформацією Білошицького, вже винесено 12 807 постанов щодо порушень правил дорожнього руху, які були зафіксовані в автоматичному режимі.

У коментарях під публікацією деякі користувачі позитивно оцінили ініціативу з відстеження швидкісного режиму, однак були й ті, хто вважає, що інших порушень більш ніж достатньо.

"Подивимося скільки штрафів буде з 1-го квітня коли поміняють швидкісний режим до 80 км/год. Я повністю підтримую роботу таких патрулів, але тільки контроль швидкості – це просто смішно. Цікаво було б побачити всю статистику щодо порушень. Наприклад, скільки зловили на дві суцільні біля паркінгу Мандарин Плаза. Або скільки протоколів було складено на лівий поворот із Толстого на Горького? А про смуги для транспорту я вже не згадую…", – написав один із читачів.

Фото: Скриншот

Фантомні патрулі – це поліцейські автомобілі, сірі Skoda Kodiaq, без будь-яких розпізнавальних знаків. Вони оснащені спеціальним обладнанням та здатні заміряти швидкість автомобілів у русі, причому відстежують одночасно до 50 транспортних засобів. Лише за перший день їхньої роботи було зафіксовано майже тисячу порушень правил дорожнього руху.

Як уже згадувалося, в Україні зараз працюють чотири "фантоми", однак у планах МВС цього року придбати ще 30 таких спецавтомобілів, а у 2023 році – 110. До 2024 року планується довести кількість "фантомних" патрулів до 550.