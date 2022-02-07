Снова в океан: Украина построит космодром для запуска ракет

Предполагается, что запуски Государственное космическое агентство Украины будет производить исключительно своими силами, а ракеты будут маленькими во избежание роста расходов.

В Украине готовятся реализовать программу запуска космических кораблей из акваторий Атлантического и Индийского океанов. Новый комплекс для запусков сделают в течение 5 лет, стоимость проекта 4,8 млрд грн, а ракеты по размеру — примерно в 9 раз меньше "Зенит-3SL", которые запускали ранее в рамках "Морского старта", сообщает Суспильне.

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Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай пояснил, что это будет собственный украинский космодром. На небольших габаритах ракеты, по его словам, остановились из-за роста расходов в геометрической прогрессии при увеличении размеров.

"Легкая ракета будет наилучшим образом удовлетворять украинским интересам. Кроме того, экономически просчитано, что такой проект будет интересен с точки зрения выведения спутников на орбиту. Имея в виду как заказчиков запусков, так и оператора комплекса", — пояснил он.

В последние годы, ситуация на рынке космических запусков существенно изменилась. Если раньше заказывали вывод на орбиту тяжелых геостационарных спутников, то теперь это легкие аппараты для вывода на низкие орбиты, — добавил Тафтай.

Относительно небольшая стоимость нового плавучего космодрома те технологические цепочки, и ту инфраструктуру, которая есть у украинских предприятий.

Параллельно, Украина развивает программу сотрудничества с Канадой, это ракета "Циклон 4М", которая будет запускаться с канадского частного космодрома. Украина должна в полной мере воспользоваться возможностями запуска спутников и с этой площадки, на эту тему ведутся переговоры между компанией "MLS" и украинскими предприятиями "Южмаш" и КБ "Южное".

В предыдущем проекте "Морской старт", из украинских предприятий, в проекте принимали участие КБ "Южное" и "Южмаш".

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде собираются построить космодром для запуска украинских космических ракет.

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