Знову в океан: Україна збудує космодром для запуску ракет

Передбачається, що запуски Державне космічне агентство України здійснюватиме винятково самотужки, а ракети будуть маленькими, щоб уникнути зростання витрат.

В Україні готуються реалізувати програму запуску космічних кораблів із акваторій Атлантичного та Індійського океанів. Новий комплекс для запусків зроблять протягом 5 років, вартість проєкту 4,8 млрд грн, а ракети за розміром — приблизно в 9 разів менші за "Зеніт-3SL", які запускали раніше в межах "Морського старту", повідомляє Суспільне.

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Голова Державної космічної агенції України Володимир Тафтай пояснив, що це буде власний український космодром. На невеликих габаритах ракети, за його словами, зупинилися через зростання витрат у геометричній прогресії зі збільшенням розмірів.

"Легка ракета найкраще задовольнятиме українські інтереси. Крім того, економічно прораховано, що такий проєкт буде цікавий з точки зору виведення супутників на орбіту. Маючи на увазі як замовників запусків, так і оператора комплексу", — пояснив він.

В останні роки ситуація на ринку космічних запусків істотно змінилася. Якщо раніше замовляли виведення на орбіту важких геостаціонарних супутників, то тепер це легкі апарати для виведення на низькі орбіти, додав Тафтай.

Відносно невелика вартість нового плавучого космодрому ті технологічні ланцюжки, і ту інфраструктуру, яка має українські підприємства.

Паралельно Україна розвиває програму співпраці з Канадою, це ракета "Циклон 4М", яка запускатиметься з канадського приватного космодрому. Україна має повною мірою скористатися можливостями запуску супутників і з цього майданчика, на цю тему ведуться переговори між компанією "MLS" та українськими підприємствами "Південмаш" та КБ "Південне".

У попередньому проєкті "Морський старт" з українських підприємств брали участь КБ "Південне" та "Південмаш".

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