Проверяли 53 лаборатории: названа область Украины, где качество газа лучше всего (инфографика)

Согласно результатам проверок, в январе во всех областях Украины энергии при сжигании природного газа выделялось существенно больше установленной нормы.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался гражданам Украины в январе 2022 года, составила 8 229 ккал/м3. Норма при этом составляет не ниже 7 800 ккал/м3 в соответствии с Кодексом ГТС, а лучше всего ситуация обстоит в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

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Опубликованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, которые характеризуют качество и калорийность газового топлива.

[ + – ] Калорийность украинского газа по областям

Паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины, с определением объекта отбора пробы, с его привязкой к магистральному трубопроводу.

Информация была получена из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины и в ключевых узлах газотранспортной системы. Все лаборатории сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

[ + – ] Калорийность газа по областям Украины

ОГТСУ подчеркивает, что занимается исключительно транспортировкой природного газа, заходящего в систему магистральных газопроводов. Возможности изменять его качество у Оператора газотранспортной системы Украины нет.

Самый высококалорийный газ поступает из скважин:

Харьковской области (8315 ккал)

Ивано-Франковской области (8278 ккал)

Запорожской области (8254 ккал)

Самый низкокалорийный газ в:

Львовской области (8160 ккал)

Черкасской области (8204 ккал)

Херсонской области (8208 ккал)

На что влияет качество газа?

Приведенный в таблице показатель средневзвешенной теплоты — это количество энергии, выделяемой при сжигании одного кубометра природного газа.

Ранее Фокус сообщал, что с мая 2002 года, весь газ, поставляемый в Украине частным потребителям, будет пересчитан с кубометров на киловатт-часы. Оплату потребители будут производить именно за количество полученной и использованной энергии.

Чуть ранее, аналитики оценили вероятность того, что Россия перекроет Европе газ в качестве ответных санкций после вторжения в Украину, как низкую.

Тем временем, долги украинцев за коммунальные услуги выросли на 30% за прошлый 2021 год.