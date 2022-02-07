Проверяли 53 лаборатории: названа область Украины, где качество газа лучше всего (инфографика)
Согласно результатам проверок, в январе во всех областях Украины энергии при сжигании природного газа выделялось существенно больше установленной нормы.
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался гражданам Украины в январе 2022 года, составила 8 229 ккал/м3. Норма при этом составляет не ниже 7 800 ккал/м3 в соответствии с Кодексом ГТС, а лучше всего ситуация обстоит в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Опубликованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, которые характеризуют качество и калорийность газового топлива.
Паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины, с определением объекта отбора пробы, с его привязкой к магистральному трубопроводу.
Информация была получена из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины и в ключевых узлах газотранспортной системы. Все лаборатории сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
ОГТСУ подчеркивает, что занимается исключительно транспортировкой природного газа, заходящего в систему магистральных газопроводов. Возможности изменять его качество у Оператора газотранспортной системы Украины нет.
Самый высококалорийный газ поступает из скважин:
- Харьковской области (8315 ккал)
- Ивано-Франковской области (8278 ккал)
- Запорожской области (8254 ккал)
Самый низкокалорийный газ в:
- Львовской области (8160 ккал)
- Черкасской области (8204 ккал)
- Херсонской области (8208 ккал)
На что влияет качество газа?
Приведенный в таблице показатель средневзвешенной теплоты — это количество энергии, выделяемой при сжигании одного кубометра природного газа.
Ранее Фокус сообщал, что с мая 2002 года, весь газ, поставляемый в Украине частным потребителям, будет пересчитан с кубометров на киловатт-часы. Оплату потребители будут производить именно за количество полученной и использованной энергии.
Чуть ранее, аналитики оценили вероятность того, что Россия перекроет Европе газ в качестве ответных санкций после вторжения в Украину, как низкую.
Тем временем, долги украинцев за коммунальные услуги выросли на 30% за прошлый 2021 год.