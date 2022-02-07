Перевіряли 53 лабораторії: названо область України, де якість газу найкраща (інфографіка)

Згідно з результатами перевірок, у січні в усіх областях України енергії при спалюванні природного газу виділялося значно більше за встановлену норму.

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався громадянам України у січні 2022 року, становила 8229 ккал/м3. Норма при цьому становить не нижче 7 800 ккал/м3 відповідно до Кодексу ГТС, а найкраща ситуація у Харківській області. Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

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Опубліковані паспорти включають: компонентний склад та інші фізико-хімічні показники, що характеризують якість та калорійність газового палива.

[ + – ] Калорійність українського газу по областях

Паспорти якості природного газу систематизовані по регіонах України з визначенням об'єкта відбору проби, з його прив'язкою до магістрального трубопроводу.

Інформація була отримана з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, розташованих у різних точках України та у ключових вузлах газотранспортної системи. Усі лабораторії сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства.

[ + – ] Калорійність газу по областях України

ОГТСУ наголошує, що займається винятково транспортуванням природного газу, що входить до системи магістральних газопроводів. Можливості змінювати його якість Оператор газотранспортної системи України не має.

Найвищий калорійний газ надходить зі свердловин:

Харківської області (8315 ккал)

Івано-Франківської області (8278 ккал)

Запорізької області (8254 ккал)

Найнижчий калорійний газ у:

Львівської області (8160 ккал)

Черкаської області (8204 ккал)

Херсонської області (8208 ккал)

На що впливає якість газу?

Наведений у таблиці показник середньозваженої теплоти — це кількість енергії, що виділяється при спалюванні одного кубометра газу.

Раніше Фокус повідомляв, що з травня 2002 року весь газ, що поставляється в Україну приватним споживачам, буде перерахований з кубометрів на кіловат-годинник. Оплату споживачі будуть проводити саме за кількість отриманої та використаної енергії.

Трохи раніше аналітики оцінили ймовірність того, що Росія перекриє Європі газ як санкції у відповідь після вторгнення в Україну, як низьку.

Тим часом борги українців за комунальні послуги зросли на 30% за минулий 2021 рік.