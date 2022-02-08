"То, что происходит сейчас – это часть нашей стратегии", - Кулеба о рисках нападения РФ

Украина хочет решить кризис с помощью дипломатии. Россия не будет делать военные шаги зная, что в Украине находятся иностранные гости.

Активная дипломатия на всех уровнях и есть украинской стратегией для снижения рисков военной эскалации. А частые визиты иностранных лидеров помогают развязать кризис безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"То, что сейчас происходит — часть нашей стратегии. Она состоит в том, чтобы превратить Киев в центр международной политики. А интенсивные визиты иностранцев с начала этого года — один из факторов сдерживания", — сказал Кулеба.

Многие высокопоставленные должностные лица в январе и феврале уже приезжали на Донбасс. К примеру, на этой неделе там уже успели побывать министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии, а также министерство иностранных дел Германии:

"Все это и есть сдерживающим фактором. Россия не будет делать какие-либо военный шаги, зная, что в это время в Украине находятся международные гости. Это наша стратегия максимальной дипломатии на всех уровнях. Мы заинтересованы в том, чтобы именно путем дипломатии был урегулирован сегодняшний кризис", — акцентировал министр иностранных дел Украины.

Ранее Фокус писал о том, что глава МИД рассказал о поставках оружия стран-партнеров, чтобы не допустить новую волну агрессии со стороны России. Украине помогают многие страны, а объемы пересекли отметку в 1,5 млрд долларов. Напомним, боевые российские корабли вошли в Средиземное море под присмотром НАТО, а президент Франции Эммануэль Макрон заключил сделку с Путиным по Украине, в которой говорится об отказе от "военных инициатив".