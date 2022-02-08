"Те, що відбувається зараз — це частина нашої стратегії", — Кулеба про ризики нападу РФ

Україна хоче вирішити кризу за допомогою дипломатії. Росія не робитиме військових кроків, знаючи, що в Україні знаходяться іноземні гості.

Активна дипломатія на всіх рівнях і є українською стратегією зниження ризиків військової ескалації. А часті візити іноземних лідерів допомагають розв'язати безпекову кризу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Те, що зараз відбувається — частина нашої стратегії. Вона полягає в тому, щоб перетворити Київ на центр міжнародної політики. А інтенсивні візити іноземців із початку цього року — один із факторів стримування", — сказав Кулеба.

Багато високопосадовців у січні та лютому вже приїжджали на Донбас. Наприклад, цього тижня там уже встигли побувати міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини, а також міністерство закордонних справ Німеччини.

"Усе це і є стримувальним фактором. Росія не робитиме жодних військових кроків, знаючи, що в цей час в Україні знаходяться міжнародні гості. Це наша стратегія максимальної дипломатії на всіх рівнях. Ми зацікавлені в тому, щоб саме шляхом дипломатії було врегульовано сьогоднішню кризу", — акцентував міністр закордонних справ України.

Раніше Фокус писав про те, що глава МЗС розповів про постачання зброї країн-партнерів, щоб не допустити нової хвилі агресії з боку Росії. Україні допомагають багато країн, а обсяги перетнули позначку 1,5 млрд доларів. Нагадаємо, бойові російські кораблі увійшли до Середземного моря під наглядом НАТО, а президент Франції Емманюель Макрон уклав угоду з Путіним щодо України, в якій йдеться про відмову від "військових ініціатив".