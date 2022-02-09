Глава МИД Украины хочет применить к России санкции (видео)

Глава МИД Испании указал также на дипломатический путь, на котором может быть разрешен российско-украинский конфликт

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба видит шансы на урегулирование связанного с Россией кризиса на украинских границах дипломатическим путем, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с испанским коллегой Хосе Альбаресом. По мнению Кулебы, создавшаяся ситуация не обязательно завершится войной, возможности для разрешения сложившейся ситуации мирным путем существуют. Об этом говорится на совместной пресс-конференции министров.

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"Я хочу подтвердить, что действительно, сейчас есть шансы на урегулирование ситуации, кризиса, дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны Европейским Союзом — это тоже часть дипломатического пути", — сказал Дмитрий Кулеба

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Эти санкции разрабатывались таким образом, чтобы применить их в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины. Но позиция Украины заключается также в том, что в последние годы Россия допустила ряд нарушений международного права и Минских договоренностей. За это тоже нужно карать санкциями, — считает Кулеба.

Таким нарушением с российской стороны является массовая выдача паспортов России украинским гражданам в оккупированной зоне Донбасса. Это — грубое нарушение Минских договоренностей, поясняет Министр МИД Украины.

Таким образом, за выданные паспорта, можно было бы ввести санкции, которые послужили бы своего рода предупредительной мерой для России. Это продемонстрировало бы серьезность намерений международного сообщества и его готовность к решительным действиям, — уточняет свою мысль Кулеба.

Но это не преуменьшает значения того факта, что данный санкционный пакет уже разработан, и в настоящее время служит инструментом для сдерживания дальнейших агрессивных действий России.

Министр МИД Испании Хосе Альбарес добавил, что сценарий российского вторжения в Украину не является неотвратимым, и не может рассматриваться в качестве пророчества или прогноза, который обязательно должен сбыться. Сейчас есть все шансы задействовать дипломатические усилия, и мы будем работать в этом направлении.

Ранее Фокус сообщал, что то, что происходит сейчас в Украине, по словам Дмитрия Кулебы, является частью стратегии сдерживания, с одной стороны, и с другой — превращает Киев в центр международной политики.

Это происходило на фоне помощи союзников — международные партнеры Украины поставили ей оружия на сумму более полутора миллиардов долларов США.

Незадолго до этого, Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина располагает мощной армией и верой украинцев в свое государство.