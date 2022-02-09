Голова МЗС України хоче застосувати до Росії санкції (відео)

Голова МЗС Іспанії вказав також на дипломатичний шлях, на якому може бути вирішений російсько-український конфлікт.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бачить шанси на врегулювання пов'язаної з Росією кризи на українських кордонах дипломатичним шляхом, про це заявив на спільній пресконференції з іспанським колегою Хосе Альбаресом. На думку Кулеби, ситуація, що склалася, не обов'язково завершиться війною, можливості для вирішення ситуації, що склалася, мирним шляхом існують. Про це йдеться на спільній пресконференції міністрів.

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"Я хочу підтвердити, що справді зараз є шанси на врегулювання ситуації, кризи, дипломатичним шляхом. І ті санкції, які були розроблені Європейським Союзом — це теж частина дипломатичного шляху", — сказав Дмитро Кулеба.

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Ці санкції розроблялися таким чином, щоби застосувати їх у разі нової хвилі збройної агресії Росії проти України. Але позиція України полягає також у тому, що останніми роками Росія допустила низку порушень міжнародного права та Мінських домовленостей. За це теж треба карати санкціями, вважає Кулеба.

Таким порушенням із російського боку є масова видача паспортів Росії українським громадянам в окупованій зоні Донбасу. Це грубе порушення Мінських домовленостей, пояснює міністр МЗС України.

Таким чином, за видані паспорти можна було б запровадити санкції, які б послужили свого роду запобіжним заходом для Росії. Це продемонструвало б серйозність намірів міжнародної спільноти та її готовність до рішучих дій, — уточнює свою думку Кулеба.

Але це не применшує значення того факту, що цей санкційний пакет уже розроблений і наразі є інструментом для стримування подальших агресивних дій Росії.

Міністр МЗС Іспанії Хосе Альбарес додав, що сценарій російського вторгнення в Україну не є невідворотним, і не може розглядатися як пророцтва чи прогноз, який обов'язково має здійснитися. Наразі є всі шанси залучити дипломатичні зусилля і ми працюватимемо у цьому напрямку.

Раніше Фокус повідомляв, що те, що відбувається нині в Україні, за словами Дмитра Кулеби, є частиною стратегії стримування, з одного боку, і з іншого — перетворює Київ на центр міжнародної політики.

Це відбувалося на тлі допомоги союзників — міжнародні партнери України поставили їй зброї на суму понад півтора мільярда доларів США.

Незадовго до цього Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має у своєму розпорядженні потужну армію і віру українців у свою державу.