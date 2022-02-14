Как не перепутать коронавирус с аллергией и что между ними общего (инфографика)

У вируса и аллергической реакции есть несколько принципиально разных симптомов. О них полезно знать, ведь весна уже на пороге.

У коронавируса и других болезней (особенно вирусных) часто схожие симптомы. Из-за пандемии и большого количества заболевших COVID-19 многие люди не знают, как отличить заболевания. О том, чем отличаются COVID-19 и сезонная аллергия — рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Врачи выделяют общие симптомы коронавируса и аллергии: усталость, головная боль, кашель, одышка, боль в горле, чихание и насморк.

Но есть и принципиальные различия между COVID-19 и сезонной аллергией. Так, при коронавирусе наблюдается потеря запаха и вкуса, а при аллергии такой симптом невозможен. А во время аллергической реакции возникает зуд в глазах и слезотечение, что не характерно для COVID-19.

Специалисты Минздрава отмечают: если вы чувствуете симптомы вирусного заболевания — лучше перестраховаться и пройти тест на коронавирусную инфекцию. Ведь кроме общих симптомов с аллергией, COVID-19 похож на грипп и ОРВИ. Схожие симптомы — головная боль, насморк, кашель и повышение температуры тела.

[ + – ] Чем отличается коронавирус от сезонной аллергии Фото: Facebook / МОЗ

В Украине впервые за последний месяц наблюдается положительная динамика: уменьшается количество новых заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в стране заболело 16 993 украинца, из них — 447 детей. 6 февраля в Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса. К апрелю планируют доставить 240 тысяч курсов препарата.

Напомним, в Арабских Эмиратах отменяют коронавирусные ограничения. Уже 100% населения полностью вакцинированы, а бустерную дозу получили 44% граждан.