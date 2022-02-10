В ОАЭ постепенно отменяют коронавирусные ограничения

В Эмиратах практически все жители полностью вакцинированы от коронавируса, а бустерную дозу уже получили 44%.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили, что постепенно снимают ограничения в стране, вызванные пандемией COVID-19. В ОАЭ 100% населения уже получили первую прививку, а 94,75% — полностью вакцинированы. Об этом сообщает информационное агентство в ОАЭ WAM.

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Ограничения снимут на туристических объектах, в торгово-развлекательных комплексах и на других коммерческих предприятиях:

"В связи с уменьшением количества больных на COVID-19, мы запускаем процесс постепенного снятия ограничений. На фоне снижения показателей, он будет завершен до середины февраля", — заявил представитель Национального управления по кризисным и чрезвычайным ситуациям Саиф Аль Дахери.

Также принято решение сократить социальную дистанцию между молящимися в мечетях до 1 метра. Несмотря на это, местные власти призывают не забывать о противоэпидемических мерах, в том числе о масочном режиме.

"Национальное управление ОАЭ по чрезвычайным ситуациям и Министерство здравоохранения приняли совместное решение о постепенном снятии коронавирусных ограничений. Разрешено увеличение количества посетителей светских мероприятий", — сообщила официальный представитель сектора здравоохранения Арабских Эмиратов Фарида аль Хосани.

В арабских Эмиратах официально зарегистрировано 863 тысячи случаев заражения коронавирусом. За последние сутки — 1538 новых больных. От последствий заражения умерли 2273 человека. В стране на высоком уровне продолжают следить за соблюдением мер предосторожности.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Украине за сутки коронавирус подтвердили у почти 3,5 тыс. детей. Всего за минувшие сутки заболело 41 694 человека. Также стало известно, что люди с коронавирусом могут открыть себе больничный, не выходя из дома. Для этого достаточно сделать несколько простых шагов, о которых мы рассказали в нашем материале.