В ОАЕ поступово скасовують коронавірусні обмеження

В Еміратах майже всі мешканці повністю вакциновані від коронавірусу, а бустерну дозу вже отримали 44%.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів оголосила, що поступово знімає обмеження в країні, викликані пандемією COVID-19. В ОАЕ 100% населення вже отримали перше щеплення, а 94,75% — повністю вакциновано. Про це повідомляє інформаційне агентство в ОАЕ WAM.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Обмеження знімуть на туристичних об'єктах, у торговельно-розважальних комплексах та інших комерційних підприємствах:

"У зв'язку зі зменшенням кількості хворих на COVID-19, ми запускаємо процес поступового зняття обмежень. На тлі зниження показників він буде завершений до середини лютого", — заявив представник Національного управління з кризових і надзвичайних ситуацій Саїф Аль Дахері.

Також ухвалено рішення скоротити соціальну дистанцію між людьми, які моляться в мечетях, до 1 метра. Незважаючи на це, місцева влада закликає не забувати про протиепідемічні заходи, зокрема масковий режим.

"Національне управління ОАЕ з надзвичайних ситуацій і Міністерство охорони здоров'я ухвалили спільне рішення про поступове зняття коронавірусних обмежень. Дозволено збільшення кількості відвідувачів світських заходів", — повідомила офіційна представниця сектору охорони здоров'я Арабських Еміратів Фаріда аль Хосані.

В Арабських Еміратах офіційно зареєстровано 863 тисячі випадків зараження коронавірусом. За останню добу — 1 538 нових хворих. Від наслідків зараження померли 2 273 особи. У країні на високому рівні продовжують стежити за дотриманням запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Україні за добу коронавірус підтвердили майже 3,5 тис. дітей. Усього за минулу добу захворіли 41 694 особи. Також стало відомо, що люди з коронавірусом можуть відкрити собі лікарняний, не виходячи з дому. Для цього достатньо зробити кілька простих кроків, про які ми розповіли у нашому матеріалі.