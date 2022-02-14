Як не переплутати коронавірус з алергією і що між ними спільного (інфографіка)

У вірусу та алергічної реакції є кілька принципово різних симптомів. Про них корисно знати, адже весна вже на порозі.

У коронавірусу та інших хвороб (особливо вірусних) часто схожі симптоми. Через пандемію та велику кількість хворих на COVID-19 багато людей не знають, як відрізнити захворювання. Про те, чим відрізняються COVID-19 та сезонна алергія – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Лікарі виділяють загальні симптоми коронавірусу та алергії: втома, головний біль, кашель, задишка, біль у горлі, чхання та нежить.

Але є й важливі відмінності між COVID-19 та сезонною алергією. Так, при коронавірусі спостерігається втрата запаху та смаку, а при алергії такий симптом неможливий. А під час алергічної реакції виникає свербіж в очах та сльозотеча, що не характерно для COVID-19.

Фахівці МОЗ зазначають: якщо ви відчуваєте симптоми вірусного захворювання – краще перестрахуватися та пройти тест на коронавірусну інфекцію. Адже крім загальних симптомів з алергією, COVID-19 схожий на грип та ГРВІ. Подібні симптоми – головний біль, нежить, кашель та підвищення температури тіла.

[ + – ] Чим відрізняється коронавірус від сезонної алергії Фото: Facebook / МОЗ

В Україні вперше за останній місяць спостерігається позитивна динаміка: зменшується кількість нових хворих на коронавірус. Минулої доби в країні захворіло 16 993 українці, з них — 447 дітей. 6 лютого в Україну прибула перша партія пігулок від коронавірусу. До квітня планують доставити 240 тисяч курсів препарату.

Нагадаємо, в Арабських Еміратах скасовують коронавірусні обмеження. Уже 100% населення повністю вакциновано, а бустерну дозу отримали 44% громадян.