Ко Дню святого Валентина: украинские полярники показали влюбленных пингвинов (фото)

Субантарктические пингвины ежегодно возвращаются к станции "Академик Вернадский" весной именно на брачный сезон, и полярники наблюдают за их ухаживаниями.

К празднику всех влюбленных — Дню Святого Валентина — украинские полярники из научной станции "Академик Вернадский" показали, как это прекрасное чувство проявляют друг к другу их милые соседи — субантарктические пингвины. Подборку фото влюбленных птиц ученые представили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

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Полярники отмечают, что субантарктические пингвины каждую весну возвращаются к станции "Академик Вернадский" на брачный сезон.

Ученые наблюдают, как птицы ухаживают (это уважительные поклоны друг другу), создают семьи, строят гнезда, при этом они иногда даже дерутся за камешки, откладывают яйца, а потом заботятся о своих малышах.

Интересно, что субантарктические пингвины – однолюбы, и обычно они создают пару на всю жизнь.

"Фото с весеннего периода ухаживаний как раз и можете увидеть в галерее. Их сделали наши зимовницы Анна Соина (25 УАЭ) и Оксана Савенко (26 УАЭ). А мы поздравляем всех с праздником! Любите и будьте любимы", — пишут полярники.

Ранее украинские полярники рассказали, сколько пингвинов живет возле "Академика Вернадского". Ученые рассказали, что всего в мире насчитывается 18 видов пингвинов, однако не все они живут в Антарктиде — на континенте встречается только 12 видов.

Также украинские полярники показали, как смешно прыгают пингвины в Антарктиде.

Ранее Фокус сообщал, каким будет состав зимовального отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции. В 2022 году Украина отправит на станцию "Академик Вернадский" больше ученых, чем обычно. В этом году количество участвующих в экспедиции увеличили до 14 человек. Из них 9 ученых, изучающих геофизику, метеорологию и биологию. А также команда жизнеобеспечения — врач, повар, дизелист, механик и сисадмин.