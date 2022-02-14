До Дня святого Валентина: українські полярники показали закоханих пінгвінів (фото)

Субантарктичні пінгвіни щороку повертаються до станції "Академік Вернадський" навесні саме на шлюбний сезон, і полярники спостерігають за їхніми залицяннями.

До свята всіх закоханих — Дня Святого Валентина — українські полярники з наукової станції "Академік Вернадський" показали, як це чудове почуття проявляють одне до одного їхні милі сусіди — субантарктичні пінгвіни. Добірку фото закоханих птахів учені представили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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Полярники зазначають, що субантарктичні пінгвіни щовесни повертаються до станції "Академік Вернадський" на шлюбний сезон.

Учені спостерігають, як птахи залицяються (це поважні поклони одне одному), створюють сім'ї, будують гнізда, при цьому вони іноді навіть б'ються за камінчики, відкладають яйця, а потім дбають про своїх малюків.

Цікаво, що субантарктичні пінгвіни — однолюби, і зазвичай створюють пару на все життя.

"Фото з весняного періоду залицянь якраз і можете побачити у галереї. Їх зробили наші зимівниці Анна Соїна (25 УАЕ) й Оксана Савенко (26 УАЕ). А ми вітаємо всіх зі святом! Кохайте і будьте кохані", — пишуть полярники.

Раніше українські полярники розповіли, скільки пінгвінів мешкає біля "Академіка Вернадського". Учені розповіли, що всього у світі налічується 18 видів пінгвінів, проте не всі вони мешкають в Антарктиді — на континенті зустрічається лише 12 видів.

Також українські полярники показали, як смішно стрибають пінгвіни в Антарктиді.

Раніше Фокус повідомляв, яким буде склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції. У 2022 році Україна відправить на станцію "Академік Вернадський" більше вчених, ніж зазвичай. Цього року кількість учасників експедиції збільшили до 14 осіб. З них 9 учених, які вивчають геофізику, метеорологію та біологію. А також команда життєзабезпечення — лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін.