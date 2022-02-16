ДТП с кортежем Ярославского: полиция нашла пропавшие из морга улики (фото)

По информации правоохранителей, к инциденту может быть причастен один из сотрудников морга, который мог подбросить вещи после огласки ситуации в СМИ.

Полиция нашла пропавшую из морга одежду мужчины, который погиб в ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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По информации правоохранителей, вещественные доказательства "нашлись" 15 февраля в Чугуевском бюро судебно-медицинской экспертизы, где они ранее исчезли. Полиция подозревает, что кто-то из сотрудников морга мог подбросить пакет с одеждой в одно из помещений бюро после огласки в СМИ о пропаже улик.

[ + – ] Полиция осматривает одежду погибшего в ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

"Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины "нашелся" в служебном помещении. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и отрабатывают записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства", — сказано в заявлении.

Сейчас полиция осматривает одежду и пакет, в котором она находилась, чтобы собрать образцы ДНК и отпечатки пальцев.Эти данные сопоставят с ДНК и отпечатками сотрудников морга. Виновным в пропаже улик, сообщает полиция, грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

[ + – ] Полиция осматривает одежду погибшего в ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители также добавили, что ранее для поиска пропавших вещдоков полиция составила список сотрудников морга, которые могли быть причастными к исчезновению одежды, провела обыски в морге, а также в домах и автомобилях работников бюро судмедэкспертизы.

[ + – ] Одежда мужчины, погибшего 10 февраля в ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Как ранее писал Фокус, исчезновение одежды погибшего мужчины в ДТП с кортежем Ярославского было обнаружено 14 февраля. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что исчезновение улик — это попытка фальсифицировать дело. Министр предположил, что "кто-то сильно не хочет нести ответственность за содеянное". В своей речи глава МВД также призвал Александра Ярославского, который покинул Украину после ДТП, вернуться в страну и ответить на вопросы полиции.

Напомним, 10 февраля на трассе "Чугуев-Мартовое" под Харьковом автомобиль из кортежа Александра Ярославского насмерть сбил мужчину. На на месте ДТП обнаружили номерные знаки, которые принадлежат одному из автомобилей бизнесмена. В тот же день Я рославский заявил, что во время ДТП он спал дома, затем он вылетел из Украины в Лондон.

Вечером 10 февраля пресс-служба компании DCH ,которой владеет Ярославский, подтвердила вылет бизнесмена из Украины и заявила что за рулем автомобиля, который сбил пешехода, находился сотрудник DCH.