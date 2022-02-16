ДТП з кортежем Ярославського: поліція знайшла зниклі з моргу докази (фото)

За інформацією правоохоронців, до інциденту може бути причетний один зі співробітників моргу, який міг підкинути речі після розголошення ситуації у ЗМІ.

Поліція знайшла зниклий з моргу одяг чоловіка, який загинув у ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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За інформацією правоохоронців, речові докази "знайшлися" 15 лютого у Чугуївському бюро судово-медичної експертизи, де вони раніше зникли. Поліція підозрює, що хтось із співробітників моргу міг підкинути пакет з одягом до одного з приміщень бюро після розголосу у ЗМІ про зникнення доказів.

[ + – ] Поліція оглядає одяг загиблого у ДТП. Фото: Національна поліція України

"Пакет з одягом загиблого в ДТП чоловіка "знайшовся" у службовому приміщенні. Поліцейські негайно прибули на місце події та відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули докази", — сказано у заяві.

Наразі поліція оглядає одяг і пакет, у якому він був, щоб зібрати зразки ДНК та відбитки пальців. Ці дані зіставлять з ДНК та відбитками співробітників моргу. Винним у зникненні доказів, повідомляє поліція, загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

[ + – ] Поліція оглядає одяг загиблого у ДТП. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці також додали, що раніше для пошуку зниклих речових доказів поліція склала список співробітників моргу, які могли бути причетними до зникнення одягу, провела обшуки в морзі, а також у будинках та автомобілях працівників бюро судмедекспертизи.

[ + – ] Одяг чоловіка, який загинув 10 лютого у ДТП. Фото: Національна поліція України

Як раніше писав Фокус, зникнення одягу загиблого чоловіка в ДТП з кортежем Ярославського було виявлено 14 лютого. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що зникнення доказів – це спроба фальсифікувати справу. Міністр припустив, що "хтось не хоче нести відповідальність за скоєне". У своїй промові голова МВС також закликав Олександра Ярославського, який залишив Україну після ДТП, повернутися до країни та відповісти на питання поліції.

Нагадаємо, 10 лютого на трасі "Чугуїв-Мартове" під Харковом автомобіль із кортежу Олександра Ярославського на смерть збив чоловіка. На місці ДТП виявили номерні знаки, що належать одному з автомобілів бізнесмена. Того ж дня Ярославський заявив, що під час ДТП він спав удома, потім вилетів з України до Лондона.

Увечері 10 лютого пресслужба компанії DCH, якою володіє Ярославський, підтвердила виліт бізнесмена з України і заявила, що за кермом автомобіля, який збив пішохода, перебував співробітник DCH.