ДТП з кортежем Ярославського: одяг загиблого чоловіка зник із моргу (відео)

У процесі звернення глава МВС України Денис Монастирський також озвучив, що через зникнення силовики розпочали нове розслідування за фактом "приховування доказів".

Зі справи про смертельну ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського зникли важливі докази — одяг загиблого чоловіка. Про це у своєму відеозверненні заявив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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"Учора (14 лютого — ред.) стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Учора за цим фактом поліція негайно провела 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею "приховування доказів". Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне", — сказав міністр.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Харківській області, одяг зник із бюро судмедекспертизи у Чугуєві. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), у межах якої провели 5 обшуків і 9 оглядів у морзі, а також у будинках та автомобілях працівників бюро.

У своєму відеозверненні Денис Монастирський також закликав Олександра Ярославського повернутися до України та відповісти на питання поліції.

"Можливо терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов'язаний із загибеллю людини і не є побоюванням через заяви про можливу агресію РФ, а є лише відпочинком або особистою справою. Але повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський, у нас до Вас багато питань", — додав міністр.

Як раніше повідомляв Фокус, 10 лютого на трасі "Чугуїв-Мартове" під Харковом автомобіль з кортежу Олександра Ярославського насмерть збив чоловіка. На місці ДТП знайшли номерні знаки, які належать одному з автомобілів бізнесмена.

Пізніше Ярославський заявив, що під час ДТП він спав удома, а про смертельну аварію дізнався вранці.

Після полудня 10 лютого стало відомо, що бізнесмен вилетів із Харкова в Лондон.

Увечері того ж дня пресслужба компанії DCH, якою володіє Ярославський, підтвердила виліт бізнесмена з України і заявила що за кермом автомобіля, який збив пішохода, знаходився співробітник DCH.

11 лютого стало відомо, що підозрюваний водій з DCH не з'явився на суд щодо обрання йому запобіжного заходу та втік від слідства.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України раніше заявляв про спроби фальсифікації справи про смертельну ДТП за участю кортежу Ярославського. У зв'язку з цим було звільнено начальника Харківської обласної поліції Станіслава Перліна.