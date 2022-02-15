ДТП с кортежем Ярославского: одежда погибшего мужчины пропала из морга (видео)

В ходе обращения глава МВД Украины Денис Монастырский также озвучил, что из-за пропажи силовики начали новое расследование по факту "сокрытия доказательств".

Из дела о смертельном ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского исчезли важные доказательства — одежда погибшего мужчины. Об этом в своем видеообращении заявил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Вчера (14 февраля — ред.) стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Вчера по этому факту полиция немедленно провела 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье "сокрытие доказательств". Очевидно, что кто-то сильно не хочет нести ответственность за содеянное", — сказал министр.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции по Харьковской области, одежда исчезла из бюро судмедэкспертизы в Чугуеве. Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), в рамках которого провели 5 обысков и 9 осмотров в морге, а также в домах и автомобилях работников бюро.

В своем видеообращении Денис Монастырский также призвал Александра Ярославского вернуться в Украину и ответить на вопросы полиции.

"Возможно срочный вылет господина Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии РФ, а является всего лишь отдыхом или личным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский, у нас к Вам много вопросов", — добавил министр.

Как ранее сообщал Фокус, 10 февраля на трассе "Чугуев-Мартовое" под Харьковом автомобиль из кортежа Александра Ярославского насмерть сбил мужчину. На на месте ДТП обнаружили номерные знаки , которые принадлежат одному из автомобилей бизнесмена.

Позже Ярославский заявил, что во время ДТП он спал дома, а о смертельной аварии узнал утром.

После полудня 10 февраля стало известно, что бизнесмен вылетел из Харькова в Лондон.

Вечером того же дня пресс-служба компании DCH ,которой владеет Ярославский, подтвердила вылет бизнесмена из Украины и заявила что за рулем автомобиля, который сбил пешехода, находился сотрудник DCH.

11 февраля стало известно, что подозреваемый водитель из DCH не явился на суд по избранию ему меры пресечения и скрылся от следствия.

Напомним, министр внутренних дел Украины ранее заявлял о попытках фальсификации дела о смертельном ДТП с участием кортежа Ярославского. В связи с этим был уволен начальник Харьковской областной полиции Станислав Перлин.