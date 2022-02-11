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Украина ДТП с бизнесменом Ярославским

ДТП с кортежем Ярославского: признавший вину водитель скрывается от следствия

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Ярославский, ДТП, Харьков, суд, прокуратура
Ярославский

Секретарь харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко утверждает, что сотрудник DCH не явился на суд, где мужчине должны были избрать меру пресечения.

Подозреваемый по делу о наезде автомобиля харьковского бизнесмена Александра Ярославского на гражданина со смертельным исходом, скрывается от органов следствия. Об этом рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает "РБК-Украина".

Представитель харьковской прокуратуры утверждает, что сегодня, 11 февраля 2022 года, подозреваемый не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения.

Подозреваемый скрывается от следствия, — говорит Чубенко.

Машина кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбила насмерть пешехода вчера, 10 февраля 2022 года. В этот же день предприниматель вылетел из Харькова в Лондон, чтобы, как он утверждает, встретиться со своей семьей.

Погибшим оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области. Правоохранители начали расследовать дело в отношении водителя компании бизнесмена, который заявил о причастности к смертельной аварии.

Представители финансово-промышленной группы DCH, которой владеет бизнесмен, утверждают, что за рулем автомобиля находился сотрудник, работающий в фирме предпринимателя. Сам Ярославский, по его словам, якобы в это время спал у себя дома.

Впоследствии, журналист Михаил Ткач заявил, что за рулем машины находился именно Ярославский, который пребывал в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это было на самом деле, предстоит выяснить экспертизе.

Ткач говорит, что общался с Ярославским за несколько часов до ДТП, и тот был сильно нетрезв.

На следующий день, Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника Харьковской областной полиции Станислава Перлина, так как утверждает, что тот попытался фальсифицировать это дело.