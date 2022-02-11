Полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского

Правоохранители начали производство в отношении водителя компании бизнесмена, который ложно заявил о причастности к смертельной аварии.

Правоохранители установили личность погибшего в ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский, к которому, по данным СМИ, причастен кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции в пятницу, 11 февраля.

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Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что погибший был трижды судим и в последний раз вышел на свободу 31 декабря прошлого года. В ночь своей смерти мужчина вышел на прогулку, а дома жертву ДТП ждала мать.

Полицейские в свою очередь уже провели обыски в гостинице и по месту жительства Ярославского, а также по месту жительства человека, который ложно заявил полиции о своей причастности к ДТП. В ходе следственных действий были извлечены видео с камер видеонаблюдения, подтверждение использования машины Mercedes, а также причастности других лиц к аварии. Также правоохранители изъяли два авто и компьютерную технику.

Расследование проводится по двум статьям — нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286) и оставление в опасности (ч.3 ст. 135) Уголовного кодекса. Виновные могут понести наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением прав на 3 года или без такового.

Также полицейские начали производство по статье о сокрытии преступления (ч. 1 ст. 396) Уголовного кодекса и сообщила о подозрении мужчине который изначально заявил правоохранителям о причастности к ДТП — водителю компании DCH, принадлежащей Ярославскому. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, 11 февраля Государственное бюро расследований начало производство о фальсификации дела о ДТП, к которому мог быть причастен кортеж Ярославского. Перед этим министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника Харьковской областной полиции в связи с этим инцидентом.

Речь идет об аварии, произошедшей под Харьковом 9 февраля около 23:00. Автомобиль сбил мужчину на трассе, в результате чего тот скончался. По данным СМИ, на месте ДТП были найдены номера, которые принадлежат одному из двух автомобилей из кортежа Ярославского. 10 февраля, по данным журналистов, Ярославский вылетел из харьковского аэропорта в Лондон. Бизнесмен утверждает, что во время происшествия спал дома.