Поліція встановила особу загиблого в ДТП з кортежем Ярославського

Правоохоронці розпочали провадження проти водія компанії бізнесмена, який помилково заявив про причетність до смертельної аварії.

Правоохоронці встановили особу загиблого в ДТП на трасі Київ-Харків-Довжанський, до якого, за даними ЗМІ, причетний кортеж харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району Харківської області. Про це повідомила пресслужба поліції у п'ятницю, 11 лютого.

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Журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook повідомив, що загиблий був тричі судимий і востаннє вийшов на волю 31 грудня минулого року. У ніч своєї смерті чоловік вийшов на прогулянку, а вдома на жертву ДТП чекала мати.

Поліцейські зі свого боку вже провели обшуки в готелі та за місцем проживання Ярославського, а також за місцем проживання людини, яка помилково заявила поліції про свою причетність до ДТП. У процесі слідчих дій було вилучено відео з камер відеоспостереження, підтвердження використання машини Mercedes, а також причетність інших осіб до аварії. Також правоохоронці вилучили два авто та комп'ютерну техніку.

Розслідування проводиться за двома статтями — порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286) та залишення у небезпеці (ч. 3 ст. 135) Кримінального кодексу. Винні можуть понести покарання як позбавлення волі терміном до 8 років із позбавленням прав на 3 роки чи без такого.

Також поліцейські розпочали провадження за статтею про приховування злочину (ч. 1 ст. 396) Кримінального кодексу та повідомила про підозру чоловікові, який спочатку заявив правоохоронцям про причетність до ДТП — водія компанії DCH, що належить Ярославському. Йому загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, 11 лютого Державне бюро розслідувань розпочало провадження про фальсифікацію справи про ДТП, до якої міг бути причетний кортеж Ярославського. Перед цим міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника Харківської обласної поліції через цей інцидент.

Йдеться про аварію, що сталася під Харковом 9 лютого приблизно о 23:00. Автомобіль збив чоловіка на трасі, внаслідок чого той помер. За даними ЗМІ, на місці ДТП було знайдено номери, що належать одному з двох автомобілів із кортежу Ярославського. 10 лютого, за даними журналістів, Ярославський вилетів із харківського аеропорту в Лондон. Бізнесмен стверджує, що під час події спав удома.