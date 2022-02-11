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Україна ДТП з бізнесменом Ярославським

ДТП з кортежем Ярославського: водій, який визнав провину, ховається від слідства

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Ярославський, ДТП, Харків, суд, прокуратура
Ярославський

Секретар харківської прокуратури Дмитро Чубенко стверджує, що співробітник DCH не з'явився на суд, де чоловікові мали обрати запобіжний захід.

Підозрюваний у справі про наїзд автомобіля харківського бізнесмена Олександра Ярославського на громадянина зі смертельним наслідком, ховається від органів слідства. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє "РБК-Україна".

Представник харківської прокуратури стверджує, що сьогодні, 11 лютого 2022 року, підозрюваний не з'явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід.

Підозрюваний ховається від слідства, – каже Чубенко.

Машина кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського збила на смерті пішохода вчора, 10 лютого 2022 року. Цього ж дня підприємець вилетів із Харкова до Лондона, щоб, як він стверджує, зустрітися зі своєю родиною.

Загиблим виявився 36-річний мешканець Чугуївського району Харківської області. Правоохоронці почали розслідувати справу щодо водія компанії бізнесмена, який заявив про причетність до смертельної аварії.

Представники фінансово-промислової групи DCH, якою володіє бізнесмен, стверджують, що за кермом автомобіля був співробітник, що працює у фірмі підприємця. Сам Ярославський, за його словами, нібито в цей час спав у себе вдома.

Згодом журналіст Михайло Ткач заявив, що за кермом машини знаходився саме Ярославський, який перебував у цей момент у стані алкогольного сп'яніння. Чи так це було насправді, належить з'ясувати експертизі.

Ткач каже, що спілкувався з Ярославським за кілька годин до ДТП, і той був дуже нетверезий.

Наступного дня Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звільнив начальника Харківської обласної поліції Станіслава Перліна, оскільки стверджує, що той спробував фальсифікувати цю справу.