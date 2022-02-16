"Сохранили лицо": Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения (видео)

Во время обращения президент назвал "настоящими друзьями" украинцев, которые не покинули страну "несмотря на ситуацию поблизости от наших границ".

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Мариуполе, высказал слова поддержки военным, правоохранителям, международным партнерам Украины и всем жителям страны, которые не выехали из страны, а защищают ее в это непростое время. Об этом сообщает Україна 24.

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"Хочу обратиться к тем, кто остается сегодня на нашей земле, несмотря на ситуацию поблизости от наших границ. Вы — настоящие друзья, и я благодарен, что сегодня вы тут, с нами", сказал Владимир Зеленский.

"Воины, которые смотрят на нас с неба, потому что отдали за родную землю свою жизнь. Уважаемые медики, волонтеры, капелланы, которые лечат и молятся за наших воинов. Уважаемые журналисты, которые сохранили свое лицо, и не сеяли панику. Уважаемые граждане Украины, которые сохранили холодную голову, а значит — спокойствие.

Уважаемые политики, которые ради национальной безопасности смогли стать государственными деятелями, а не беглецами. Дорогой наш, великий украинский народ! Я поздравляю всех вас с Днем единения", — сказал Зеленский.

Немногим ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Мариуполь вместе с послами ЕС для празднования новой торжественной даты — Дня единения.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский усилил санкции против Анатолия Шария и Игоря Гужвы, а также против их окружения. Эти ограничительные меры перечислены в опубликованном 30 декабря 2022 года решении СНБО.

Рейтинг действующего президента Украины падает, а отрыв от оппозиционного политика Петра Порошенко сокращается. Об этом говорят данные, которые привел Киевский международный институт социологии.

Указ Владимира Зеленского о переходе украинской армии на профессиональную основу получил разные оценки, как положительные, так и отрицательные. Основная критика оппонентов — пока не найдено финансирование на его выполнение.