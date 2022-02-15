Нет денег, нет программы. За что критикуют указ Зеленского о профессиональной армии и отмене призыва

Во время недавнего выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский подписал указ "О повышении обороноспособности и привлекательности военной службы". Согласно ему, численность армии должна увеличиться на 100 тыс. человек, а с 1 января 2024 отменяется военный призыв.

"Этот указ — старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ — не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир — мир в Украине", — так президент прокомментировал подписание документа. Указ обязывает Кабмин и в первую очередь Минобороны предпринять шаги по усилению обороноспособности страны и развитию профессиональной армии.

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Первый шаг — это поэтапное увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек в период с 2022 по 2025 год и создание дополнительных 20 бригад ВСУ для повышения оборонных возможностей государства.

Второй — повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ уже в текущем году.

Также вместо призыва на срочную военную службу предлагается разработать модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы. Президент обязал Минобороны разработать концепцию обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и членов их семей, которая предусматривала бы специальную накопительную программу для военнослужащих и ветеранов. Также появится прозрачная система карьерного роста военнослужащих ВСУ, построенная на рейтинговой оценке.

Переход на профессиональную армию обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. В таких случаях военных становится меньше, но они становятся лучше обученными, лучше вооруженными и должны получать значительно больше. народный депутат Сергей Рахманин

Переход Украины на профессиональную армию. Нет финансирования, нет программы модернизации Вооруженных Сил

Генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря СНБО в 2019-2020 годах Сергей Кривонос напоминает, что такая инициатива звучит не впервые. Самое главное – решить вопрос достойной оплаты, ведь сегодня украинский солдат получает всего 10,3 тыс. грн.

"Вопрос заключается в том, что солдат в ВСУ получает меньше, чем охранники в продуктовом магазине, работающие сутки через двое, а солдат — почти пять дней в неделю, если не считать еще ведение боевых действий на Донбассе. Чтобы иметь надежную армию, нужно платить нормальные деньги. США переходили на контрактную армию более 10 лет, и это при их бюджете. Сравнивать бюджет ВСУ и американской армии — все равно что блоху со слоном", — говорит он.

В Министерстве обороны отмечают, что увеличение зарплат военнослужащим ВСУ требует огромных расходов госбюджета. Сейчас на военных срочной службы приходится только 10% состава армии, остальное составляют контрактники.

[ + – ] Военные маневры. Танк 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время восстановления боевой способности, Харьковская область, 31 января 2022 года

Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с Фокусом отмечает, что в Украине нет государственной программы модернизации Вооруженных Сил. Никто не знает, какой должна быть модель армии, чтобы она соответствовала концепции национальной безопасности и обороны.

"Вопрос в том, какой будет общая структура ВСУ. Будет ли это армия резерва, как в Швейцарии, или же это будет армия всеобъемлющего призыва, как в Израиле, или же это будет профессиональная армия, как в Великобритании, США или других странах". Потом уже можно решать, сколько должно быть видов Вооруженных Сил, нужно ли выводить ракетные войска в отдельный вид ВСУ", — объясняет Жданов.

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Министр обороны Алексей Резников отмечает, что частично в Украине уже есть профессиональная армия – контрактная.

"Мое ощущение, что этот гибридный вариант в итоге станет профессиональной армией. Я убежден, что опыт, которым обладают наши Вооруженные Силы, не имеет ни одна армия Европы. Армии США, Великобритании прошли определенный опыт Афганистана, других горячих точек, но такого опыта, объединенного, с маневрами, с выходом на восстановление боеспособности, ни у одной армии нет. Уже не говорю о 400 тыс. ветеранов. Прогнозирую, что в течение десятилетия Европа поймет, что для нее лучше финансировать украинскую армию как одного из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить", — считает министр.

[ + – ] Министр обороны Алексей Резников: "В течение десятилетия Европа поймет, что для нее лучше финансировать украинскую армию как одного из главных субъектов безопасности Европы" Фото: zn.ua

Указ "О повышении обороноспособности и привлекательности военной службы" — сложности реализации

После подписания указа Владимир Зеленский получил порцию критики. К примеру, Сергей Рахманин, народный депутат от партии "Голос", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, говорит, что после выступления президента возникло больше вопросов, чем ответов.

"Численность ВСУ увеличивается законом, а не указом; парламентом, а не президентом. Увеличение должно быть четко просчитано с учетом реальных задач, стоящих перед военными, и опираясь на реальные финансовые возможности государства. Переход на профессиональную армию обычно означает сокращение Вооруженных Сил, а не их увеличение В таких случаях военных становится меньше, но они лучше обучены, лучше вооружены и должны получать существенно больше. Государство сейчас не способно полноценно содержать даже имеющуюся армию, не способно укомплектовать даже имеющиеся бригады. Не способно без помощи извне финансировать текущие потребности в вооружении больше, чем на 20%. Кто это гаранту писал? С кем он советовался?" – спрашивает Рахманин.

Украинская армия, насчитывающая около 250 тыс. человек, состоит из профессиональных кадровых военных, контрактников и призывников срочной службы

Реализация указа возможна только при условии надлежащего финансирования. При этом Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, подчеркивает, что финансовый вопрос в реформе — не ключевой.

"У Украины нет другого выхода. К 2014 году армию практически уничтожили. Политики не понимали, зачем нам вообще Вооруженные Силы, тратилось на оборону очень мало. Украина действительно богатая страна. Просто у нас безумная коррупция", — говорит он. Самусь также обращает внимание на помощь западных партнеров: если раньше была исключительно "глубокая обеспокоенность", теперь мы видим практическую помощь.

"Украина рассчитывает не только на поддержку НАТО. Например, с членом НАТО, Турцией, у нас уже налажено сотрудничество. Мы строим завод, который будет производить "Байрактары". На следующей модели тяжелого беспилотника будут стоять украинские двигатели "Мотор Сич". Для Украины это не помощь, а нормальные оборонно-промышленные проекты. Корветы строятся совместно с Турцией. Есть военные программы с США, Великобританией и другими странами", — напоминает Самусь.

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В разговоре с Фокусом эксперты обращают внимание на слабые места Украины. После оккупации Россией Крыма наше государство потеряло военно-морские базы и значительную часть флота. Отмечают, что за восемь лет войны для восстановления этой составляющей мало сделано, хотя в последние два года появилась корветная программа с Турцией, несколько программ с США, программа с Великобританией о создании двух военно-морских баз и строительство ракетных катеров для Украины. Если говорить о противодействии российской широкомасштабной операции, то у России есть значительное количество ракет "Калибр" и "Искандер", которые несут огромную угрозу. По мнению военных экспертов, следующим этапом сотрудничества с Западом должны стать поставки противоракетных систем.

Близкие перспективы

Украинская армия, насчитывающая около 250 тыс. человек, состоит из профессиональных кадровых военных, контрактников и призывников срочной службы. Политолог Владимир Фесенко, комментируя указ президента, напоминает, что дискуссии о профессиональной армии длятся минимум 15 лет.

"В нынешней ситуации актуальность такого решения растет. Однако это не значит, что воевать с врагом должны только профессиональные военные. Напомню о создании территориальной обороны. Также не отменяется система массовой мобилизации в случае войны", — говорит Фесенко.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко также помнит обещания о переходе на профессиональную армию: "Главное здесь — политическая воля, но часто подобные заявления делались для повышения рейтинга, перспективы переизбраться и так далее. Но в нынешней ситуации процесс должен пойти".

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Напомним, что Леонид Кучма, второй президент Украины, в начале 2000-х инициировал разработку стратегии постепенного перехода на контрактную службу к 2015 году.

У его преемника, Виктора Ющенко, в предвыборной программе также был пункт об отмене призыва и переходе на профессиональную армию по контракту ориентировочно с 2010 года.

Юлия Тимошенко, когда возглавляла правительство, обещала "перевести армию на профессиональную основу и снять блокаду по отмене срочной службы".

Близок к реализации этой идеи был четвертый президент Виктор Янукович, который в октябре 2013 года, за полтора месяца до начала Революции достоинства, подписал указ о переходе Вооруженных Сил на контрактную основу. При этом должен был быть сохранен набор на срочную службу для внутренних войск. Соответственно, призыв в армию осенью 2013 должен был стать последним, но этого не произошло из-за российской агрессии в начале 2014-го, оккупации Крыма и вторжения в Донбасс.

Михаил Самусь считает, что решение об отказе от призыва нужно было принимать сразу после провозглашения независимости Украины.

"Советский тип призыва — порождение советской, а не военной системы. Она скорее вредна для обороноспособности Украины, чем полезна. В Украине срочники не участвуют в боевых действиях. Когда батальон идет на Донбасс, срочники туда не попадают, они остаются на месте дислокации. Мы постоянно предлагали отказаться от этого и ввести общую базовую военную подготовку для всех, она должна быть интенсивной и короткой.Человек не будет заниматься покраской травы или спортивных площадок, его будут готовить по программе, в которой все часы расписаны, и за восемь недель он получает все необходимые знания и умения в соответствии с современными стандартами лучших стран мира", — объясняет эксперт.

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Говоря о реализации указа, директор компании Defense Express Сергей Згурец сомневается, что государство способно финансировать заявленное расширение ВСУ на 20 бригад.

"На создание новых полноценных военных бригад у нас нет средств. Расходы на оборону — 130 млрд грн. Это в пределах $3-4 млрд. Наша армия сегодня насчитывает 260 тыс. военных. Плюс 100 тыс. теробороны — будет 360 тыс. Это будет армия, которая будет превышать по численности армию Турции", — говорит Згурец. Он напоминает, что турецкая армия насчитывает 350 тыс. военных и обходится в $14 млрд, поэтому основная задача нашей власти – найти средства под амбициозные планы.