Зеленский потерял в рейтинге и сократил разрыв с Порошенко

Разрыв между действующим президентом и бывшим главой государства сократился с 7,4% до 3,3% среди определившихся с выбором.

Президент Владимир Зеленский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко являются наиболее вероятными кандидатами на пост главы государства согласно рейтингу народных симпатий. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-13 февраля, сообщает пресс-служба организации.

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Население спрашивали на счет предпочтений среди кандидатов, если бы проходил первый тур выборов.

Зеленский занял первое место в списке народных симпатий, набрав 19,1% голосов всех респондентов и 25,1% среди тех, кто определился с выбором. За Порошенко готовы голосовать 16,6% всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором.

Таким образом поддержка нынешнего главы государства снизилась на 2% по сравнению с декабрьским показателем. А разрыв между ним и Порошенко сократился до 3,3% — на 4,1%.

В тройку лидеров также входит Юлия Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,8%).

Затем в рейтинге: Юрий Бойко (6,3% и 8,3%), Дмитрий Разумков (5,5% и 7,2%), Евгений Мураев (4,9% и 6,5%), Игорь Смешко (4,6 % и 6,1%), Владимир Гройсман (3,6% и 4,8%), Олег Ляшко (3% и 3,9%). Остальные кандидаты набрали меньше.

Только Бойко прибавил статистически значимый процент, поскольку разница с декабрьским показателем превышает статистическую погрешность.

КМИС опрашивал население Украины в период с 5 по 13 февраля — в статистику взяты мнения 2000 респондентов из разных регионов, кроме оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко усилил позиции в президентском рейтинге по сравнению с предыдущим соцопросом Центра Разумкова (опрос проводился с 28 по 31 января).

В то же время опрос группы "Рейтинг" показал, что украинцы имеют больше доверия к Владимиру Зеленскому, чем к другим украинским политикам. Исследование проводили с 14 по 16 декабря.