Зеленський втратив у рейтингу та скоротив розрив із Порошенком

Розрив між чинним президентом та колишнім главою держави скоротився з 7,4% до 3,3% серед тих, хто визначився з вибором.

Президент Володимир Зеленський та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко є найімовірнішими кандидатами на пост глави держави згідно з рейтингом народних симпатій. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-13 лютого, повідомляє пресслужба організації.

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Населення запитували щодо переваг серед кандидатів, якби зараз проходив перший тур виборів.

Зеленський посів перше місце у списку народних симпатій, набравши 19,1% голосів усіх респондентів та 25,1% серед тих, хто визначився з вибором. За Порошенка готові голосувати 16,6% усіх респондентів та 21,8% серед тих, хто визначився з вибором.

Таким чином, підтримка нинішнього глави держави знизилася на 2% порівняно з грудневим показником. А розрив між ним та Порошенком скоротився до 3,3% — на 4,1%.

До трійки лідерів також входить Юлія Тимошенко (відповідно, 8,9% та 11,8%).

Потім у рейтингу: Юрій Бойко (6,3% та 8,3%), Дмитро Разумков (5,5% та 7,2%), Євген Мураєв (4,9% та 6,5%), Ігор Смешко (4 ,6% та 6,1%), Володимир Гройсман (3,6% та 4,8%), Олег Ляшко (3% та 3,9%). Інші кандидати набрали менше.

Тільки Бойко додав статистично значущий відсоток, оскільки різниця із грудневим показником перевищує статистичну похибку.

КМІС опитував населення України в період з 5 по 13 лютого — у статистику взято думки 2000 респондентів з різних регіонів, крім окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко посилив позиції у президентському рейтингу порівняно з попереднім соцопитуванням Центру Разумкова (опитування проводилося з 28 до 31 січня).

Водночас опитування групи "Рейтинг" показало, що українці мають більше довіри до Володимира Зеленського, ніж до інших українських політиків. Дослідження проводили з 14 до 16 грудня.