"Зберегли лице": Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня єднання (відео)

Під час звернення президент назвав "справжніми друзями" українців, які не залишили країну "попри ситуацію поблизу наших кордонів".

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Маріуполі, висловив слова підтримки військовим, правоохоронцям, міжнародним партнерам України та всім жителям країни, які не виїхали з країни, а захищають її в цей непростий час. Про це повідомляє Україна 24.

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"Хочу звернутися до тих, хто залишається сьогодні на нашій землі, попри ситуацію поблизу наших кордонів. Ви — справжні друзі, і я вдячний, що сьогодні ви тут, з нами", сказав Володимир Зеленський.

"Воїни, які дивляться на нас з неба, бо віддали за рідну землю своє життя. Шановні медики, волонтери, капелани, які лікують та моляться за наших воїнів. Шановні журналісти, які зберегли своє обличчя, та не сіяли паніку. Шановні громадяни України, які зберегли холодну голову, а отже – спокій.

Шановні політики, які заради національної безпеки спромоглися стати державними діячами, а не втікачами. Дорогий наш, великий український народ! Я вітаю всіх вас із Днем єднання", — сказав Зеленський.

Трохи раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський вилетів до Маріуполя разом із послами ЄС для святкування нової урочистої дати — Дня єднання.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський посилив санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви, а також проти їхнього оточення. Ці обмежувальні заходи перераховані в опублікованому 30 грудня 2022 р. рішенні РНБО.

Рейтинг чинного президента України знижується, а відрив від опозиційного політика Петра Порошенка скорочується. Про це свідчать дані, які навів Київський міжнародний інститут соціології.

Указ Володимира Зеленського про перехід української армії на професійну основу отримав різні оцінки як позитивні, так і негативні. Основна критика опонентів — поки що не знайдено фінансування на його виконання.