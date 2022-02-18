В Киеве приготовились к эвакуации всех жителей в случае вторжения России, — КГГА

В случае начала боевых действий жители столицы по желанию будут эвакуированы. В городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ.

Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире "Громадського радио" заявил, что в случае начала боевых действий в Киеве будет проведена полная эвакуация населения.

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"В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ", — сказал чиновник.

По его словам, эвакуация киевлян будет проводится на добровольной основе — кто не захочет уезжать, может остаться в городе. Также Ткачук отметил, что каждый район столицы имеет свой план эвакуации, согласно которому будет определено место сбора граждан в случае необходимости.

Ткачук добавил, что в случае боевых действий метрополитен будет работать только 6 часов: три часа утром, и три — вечером. В остальное время станции метро будут использоваться как укрытие.

Город не будет полностью парализован, поскольку для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры будет работать и наземный транспорт и подземный. А объекты водо- и энергоснабжения будут работать в усиленном режиме, отметил чиновник.

Напомним, что в случае необходимости в защитных сооружениях Киева может укрыться более около 2,8 млн человек. Как сообщили в КГГА в качестве укрытия в столице можно использовать 47 подземных помещений, 272 подземных перехода и 409 автопаркингов.

Замглавы КГГА по вопросам муниципальной безопасности Андрей Крищенко сообщил, что в случае военных действий власти Киева будут оповещать жителей об опасности не только с помощью сирен, но и через системы предупреждения и оповещения.