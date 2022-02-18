У Києві приготувалися до евакуації всіх мешканців у разі вторгнення Росії, — КМДА

У разі початку бойових дій мешканців столиці за бажанням евакуюють. У місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в ефірі "Громадського радіо" заявив, що в разі початку бойових дій у Києві проведуть повну евакуацію населення.

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"У разі бойових дій проведуть евакуацію, і в місті залишаться тільки працівники критичної інфраструктури та ЗСУ", — сказав чиновник.

За його словами, евакуація киян проводитиметься на добровільній основі — хто не захоче їхати, може залишитися в місті. Також Ткачук зазначив, що кожен район столиці має свій план евакуації, згідно з яким визначать місце збирання громадян у разі потреби.

Ткачук додав, що в разі бойових дій метрополітен працюватиме лише 6 годин: три години вранці, і три — ввечері. В решту часу станції метро використовуватимуть як укриття.

Місто не буде повністю паралізоване, оскільки для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури працюватиме і наземний транспорт, і підземний. А об'єкти водо- та енергопостачання працюватимуть у посиленому режимі, зазначив чиновник.

Нагадаємо, що в разі потреби в захисних спорудах Києва може сховатися понад 2,8 млн осіб. Як повідомили в КМДА як укриття в столиці можна використовувати 47 підземних приміщень, 272 підземні переходи та 409 автопаркінгів.

Заступник голови КМДА з питань муніципальної безпеки Андрій Крищенко повідомив, що в разі військових дій влада Києва сповіщатиме мешканців про небезпеку не лише за допомогою сирен, а й через системи попередження та оповіщення.