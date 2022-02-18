В "Нафтогазе" рассказали, как пенсионерам потратить "ковидную тысячу" на платежки за газ

Потратить деньги с карты "єПідтримка" на оплату газа можно в платежных терминалах самообслуживания, через сайты и мобильные приложения банков. Система программы проверит возраст плательщика.

Счета за газ можно оплатить "ковидной тысячей" с помощью карты "єПідтримка". Об этом сообщила в Facebook газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В "Нафтогазе" перечислили несколько способов оплаты онлайн за газ по программе "єПідтримка":

через личный кабинет на сайте my.gas.ua;

в чат-боте GASUA в мессенджерах Viber и Telegram;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем Portmone, LiqPay, EasyPay и iPay.

[ + – ] Картой "єПідтримка" можно рассчитываться в платежных терминалах

Заплатить за газ картой "єПідтримка" можно в платежных терминалах самообслуживания в любом месте. Компания напомнила, что природный газ для бытовых клиентов по годовому тарифному плану "фиксированный" стоит 7,96 грн за кубометр без учета цены доставки.

В "Нафтогазе" говорили, что украинцы моложе 60 лет не смогут рассчитаться за газ "ковидной тысячей". Система программы "єПідтримка" проверит возраст владельца карты при оплате.

Карту єПідтримка выдают "А-Банк", "Альфа Банк", Банк "Восток", Idea Bank, Izibank, Monobank, "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк" и "Укргазбанк".

Напомним, что с 14 февраля пенсионерам в течение 9 месяцев разрешили оплачивать жилищно-коммунальные услуги средствами "ЄПідтримки". С этого же дня "ковидную тысячу" можно потратить на подписку газет и журналов.

Фокус ранее писал, что с 24 по 31 января украинцы потратили более 88 миллионов гривен на покупку лекарств по программе "єПідтримка". Больше всего украинцы тратят деньги на книжные магазины (705 млн гривен), кинотеатры (488 млн грн), а также ж/д и авиабилеты (242 млн грн).