У "Нафтогазі" розповіли, як пенсіонерам витратити "ковідну тисячу" на платіжки за газ

Витратити гроші з картки "єПідтримка" на оплату газу можна в платіжних терміналах самообслуговування, через сайти та мобільні додатки банків. Система програми перевірить вік платника.

Рахунки за газ можна сплатити "ковідною тисячею" за допомогою картки "єПідтримка". Про це повідомила у Facebook газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

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У "Нафтогазі" перерахували кілька способів оплати онлайн за газ за програмою "єПідтримка" :

через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;

у чат-боті GASUA у месенджерах Viber і Telegram;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем Portmone, LiqPay, EasyPay та iPay.

[ + – ] Картою "єПідтримка" можна розраховуватись у платіжних терміналах

Заплатити за газ карткою "єПідтримка" можна у платіжних терміналах самообслуговування у будь-якому місці. Компанія нагадала, що природний газ для побутових клієнтів за річним тарифним планом "фіксований" коштує 7,96 грн за кубометр без урахування ціни доставки.

У "Нафтогазі" говорили, що українці молодші за 60 років не зможуть розрахуватися за газ "ковідною тисячею". Система програми "єПідтримка" перевірить вік власника картки під час оплати.

Карту є Підтримка видають "А-Банк", "Альфа Банк", Банк "Схід", Idea Bank, Izibank, Monobank, "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк" та "Укргазбанк".

Нагадаємо, що з 14 лютого пенсіонерам протягом 9 місяців дозволили сплачувати за житлово-комунальні послуги коштами "ЄПідтримки". З того ж дня "ковідну тисячу" можна витратити на підписку газет і журналів.

Фокус раніше писав, що з 24 по 31 січня українці витратили понад 88 мільйонів гривень на покупку ліків за програмою "єПідтримка". Найбільше українці витрачають гроші на книгарні (705 млн гривень), кінотеатри (488 млн грн), а також залізничні й авіаквитки (242 млн грн).