Чернобыльскую зону временно "закрыли" для туристов: что известно

Предполагается, что на подобный шаг власти пошли из-за угрозы российского вторжения. Хотя при этом люди надеются, что закрытие носит временный характер.

Чернобыльскую зону с 19 февраля власти Украины закрыли для туристических посещений на неопределенный срок. Причины, по которым это произошло, называют "техническими", об этом директор агентства "Чернобыль Тур" Александр Емельяненко рассказал в Facebook.

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"Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", — отметил он.

В последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе находящихся на территории Украины по личным причинам или в связи с работой, а также журналистов. Эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону.

"В данных условиях мы понимаем заботу о безопасности украинцев и иностранных гостей. Но принимая во внимание то, что современные технические средства позволяют в реальном времени видеть любые перемещения вооруженных сил всех сторон и быстро на них реагировать, а также отсутствие рекомендаций от власти покинуть Киев, надеемся, что запрет на посещение Чернобыля уже скоро будет отменен", — добавил Емельяненко.

Такой шаг мог бы поспособствовать нормализации ситуации, учитывая окончание военных учений на территории Беларуси 20 февраля. Сейчас к Украине, Киеву и Чернобылю приковано внимание международных СМИ, распространяющих информацию о настроениях украинцев и ситуации в стране.

Чернобыльский туризм может стать важным каналом распространения информации о боеспособности украинской армии, ее решительной готовности дать отпор любому захватчику и безопасности пребывания в нашей стране. В то же время, мир воспринимает чернобыльский туризм в приграничной с Беларусью территории как один из знаковых маркеров стабильности Украины.

"Мы уважаем решение властей, заботящихся об обеспечении безопасности страны. И надеемся, что в ближайшее время Чернобыльская зона будет открыта для представителей международного сообщества, украинцев и СМИ, которые спокойно чувствуют себя под защитой ВСУ на территории нашего государства", — подчеркнул Емельяненко.

Ранее Фокус сообщал о предупреждении секретаря СНБО Алексея Данилова, что Чернобыль является одним из мест, где россияне могут устроить диверсии для начала вторжения.

В начале февраля 2022 года в Чернобыльской зоне были проведены интенсивные тренировки украинских войск. О старте этих тренировок сообщало издание The Mirror.