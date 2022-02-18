Чорнобильську зону тимчасово закрили для туристів: що відомо

Передбачається, що на подібний крок влада пішла через загрозу російського вторгнення. Хоча при цьому люди сподіваються, що закриття має тимчасовий характер.

Чорнобильську зону з 19 лютого влада України закрила для туристичних відвідувань на невизначений термін. Причини, через які це сталося, називають "технічними", про це директор агентства "Чорнобиль Тур" Олександр Ємельяненко розповів у Facebook.

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"Ми розуміємо, що, швидше за все, це пов'язано із загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", — зазначив він.

Останнім часом, незважаючи на військову напругу, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів, зокрема тих, хто перебуває на території України з особистих причин або у зв'язку з роботою, а також журналістів. Ці люди почуваються в безпеці, перебуваючи в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони.

"У цих умовах ми розуміємо турботу про безпеку українців та іноземних гостей. Але зважаючи на те, що сучасні технічні засоби дозволяють у реальному часі бачити будь-які переміщення збройних сил з усіх сторін і швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона на відвідування Чорнобиля вже незабаром буде скасована", — додав Ємельяненко.

Такий крок міг би сприяти нормалізації ситуації з огляду на закінчення військових навчань на території Білорусі 20 лютого. Зараз до України, Києва та Чорнобиля прикута увага міжнародних ЗМІ, які розповсюджують інформацію про настрої українців та ситуацію в країні.

Чорнобильський туризм може стати важливим каналом поширення інформації про боєздатність української армії, її рішучу готовність дати відсіч будь-якому загарбникові та безпеці перебування в нашій країні. Водночас, світ сприймає чорнобильський туризм у прикордонній з Білоруссю території як один із знакових маркерів стабільності України.

"Ми поважаємо рішення влади, яка дбає про гарантування безпеки країни. І сподіваємося, що найближчим часом Чорнобильська зона буде відкрита для представників міжнародної спільноти, українців та ЗМІ, які спокійно почуваються під захистом ЗСУ на території нашої держави", — наголосив Ємельяненко.

Раніше Фокус повідомляв про попередження секретаря РНБО Олексія Данілова, що Чорнобиль є одним із місць, де росіяни можуть влаштувати диверсії для початку вторгнення.

На початку лютого 2022 року у Чорнобильській зоні було проведено інтенсивні тренування українських військ. Про старт цих тренувань повідомляло видання The Mirror.