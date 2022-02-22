Пожар на Луганской ТЭС: спасатели локализовали возгорание, но есть риск эвакуации

Мероприятия по тушению возгорания на электростанции поблизости от города Счастье периодически приостанавливается из-за российских обстрелов.

Спасатели удалось локализовать пожар на Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. Он начался сегодня, 22 февраля 2022 года, около полудня, когда российская армия попала снарядом в трансформатор ТЭС, сообщает Бабель.

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Если обстрелы не прекратятся, людей из Счастья могут эвакуировать. Об этом сообщил руководитель Щастинской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Обстрелы российских солдат не позволяли оперативно потушить пожар, поэтому смазка разлилась и огонь перекинулся на соседний трансформатор. Пожар локализован, теперь его пытаются ликвидировать полностью, — сказал Дунец.

Что за Луганская ТЭС?

Луганская ТЭС — единственная электростанция, производящая тепловую энергию для жителей Счастья, поэтому от ее работы зависит энергообеспечение стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры. 21 февраля 2022 года станция остановилась из-за обстрелов российской армии.

Сегодня, 22 февраля, ТЭС частично возобновила работу, но уже в 12:30 Россия возобновила обстрелы и попала снарядом в трансформатор.

Ранее Фокус сообщал, что обстрел оккупантов на Донбассе попал город Счастье, и один из снарядов попал в трансформатор на местной электростанции. В городе была частично прекращена подача электроэнергии. Также один из снарядов попал в жилой дом, но обошлось без жертв.

Некоторое время спасатели, работающие в Счастье, не могли потушить трансформаторы из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов города.

До этого неподалеку от города Счастье были повреждены линии электропередач. Полиции пришлось перекрывать дороги рядом с местом, где это произошло.