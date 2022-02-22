Пожежа на Луганській ТЕС: рятувальники локалізували спалах, але є ризик евакуації

Заходи щодо гасіння спалаху на електростанції поблизу міста Щастя періодично припиняється через російські обстріли.

Рятувальникам удалось локалізувати пожежу на Луганській тепловій електростанції, розташованій у місті Щастя на контрольованій Україною території. Вона розпочалася сьогодні, 22 лютого 2022 року, близько полудня, коли російська армія влучила снарядом у трансформатор ТЕС, повідомляє "Бабель".

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Якщо обстріл не припиниться, людей зі Щастя можуть евакуювати. Про це повідомив керівник Щастинської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.

"Обстріли російських солдатів не дозволяли оперативно загасити пожежу, тому мастило розлилося, і вогонь перекинувся на сусідній трансформатор. Пожежа локалізована, тепер її намагаються ліквідувати повністю", — сказав Дунець.

Що за луганська ТЕС?

Луганська ТЕС – єдина електростанція, яка виробляє теплову енергію для мешканців Щастя, тому від її роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств і об'єктів критичної інфраструктури. 21 лютого 2022 року станція зупинилася через обстріл російської армії.

Сьогодні, 22 лютого, ТЕС частково відновила роботу, але вже о 12:30 Росія відновила обстріли та влучила снарядом у трансформатор.

Раніше Фокус повідомляв, що під обстріл окупантів на Донбасі потрапило місто Щастя, і один зі снарядів потрапив у трансформатор на місцевій електростанції. У місті було частково припинено подачу електроенергії. Також один зі снарядів потрапив у житловий будинок, але обійшлося без жертв.

Деякий час рятувальники, які працюють у Щасті, не могли загасити трансформатори через безперервні артилерійські обстріли міста.

До цього неподалік міста Щастя було пошкоджено лінії електропередач. Поліції довелося перекривати дороги поряд із місцем, де це сталося.