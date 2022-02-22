В Счастье из-за новых обстрелов боевиков снова горит ТЭС (фото)

Рабочие ТЭС находятся в убежище — они не могут выйти из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов. В городе тем временем разворачивают пункты обогрева.

В результате обстрела ТЭС в городе Счастье Луганской области, вновь возникло возгорание трансформатора. В настоящее время город находится без электроснабжения, сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Из-за обстрелов оккупационных войск в городе Счастье зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры: детского сада и жилых домов.

[ + – ] Пожар на Луганской ТЭС

В городе отсутствует отопление. Для местных жителей развернуты пункты обогрева, в частности, в спортзале лицея № 2 и городском доме культуры.

По состоянию на 18:30 из-за отсутствия режима "тишины", гарантий безопасности и постоянных обстрелов принято решение о возвращении подразделений ГСЧС.

По информации главного инженера Луганской ТЭС, три трансформатора второй очереди разбиты, есть попадание в главное щитовое устройство, в машинный зал. 40 рабочих Луганской ТЭС находятся в убежище.

Ранее Фокус сообщал, что в результате обстрела снаряд попал в трансформатор Луганской ТЭС, вызвав пожар. В городе Счастье была частично прекращена подача электроэнергии.

Некоторое время прибывшие на место возгорания спасатели не могли погасить пламя, потому что им препятствовали непрекращающиеся артобстрелы города. Огонь, тем временем, переходил с одного трансформатора на другой — в каждом из них содержится большое количество индустриального масла.

Наконец, в результате действий спасателей пожар удалось локализовать. Но руководитель местной военно-гражданской администрации Александр Дунец сказал, что если обстрелы сепаратистов не прекратятся, то город придется эвакуировать.